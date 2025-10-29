باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمد جعفر قائمپناه در جلسه بررسی وضعیت راه آهن شلمچه- بصره اظهار کرد: خوشحالیم که در جمع هموطنان و برادران عراقی حضور داریم. این سفر به استان خوزستان با هدف پیگیری مصوبات سفر رئیسجمهور به این استان انجام شده است.
او با اشاره به سفر اخیر رئیسجمهور ایران به عراق افزود: سفر آقای پزشکیان به بغداد، بصره و اقلیم کردستان عراق نخستین سفر خارجی ایشان پس از تشکیل دولت وفاق ملی عراق بود و در آن بر گسترش روابط صمیمانه با همسایگان و توسعه همکاریهای اقتصادی، فرهنگی و زیرساختی تأکید شد.
معاون اجرایی رئیسجمهور تصریح کرد: یکی از مهمترین محورهای همکاری مشترک میان دو کشور، اتصال ریلی ایران و عراق است. خوشبختانه پس از سفر رئیسجمهور به خوزستان، اجرای این پروژه سرعت چشمگیری پیدا کرد و تاکنون حدود ۳۳ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
قائم پناه خاطرنشان کرد: در این مدت، عملیات لایروبی ۱۶ کیلومتر از مسیر در محدوده رود اروند انجام و بیش از ۱۳ هزار و ۸۶۵ مین از بستر این رودخانه جمعآوری شده است. همچنین ۷۲ شمع در بخش خشکی نصب شده و از مجموع ۱۸۵ سگمنت مورد نیاز پروژه، ۲۴ سگمنت تاکنون به محل اجرا منتقل شده است.
او گفت: این پروژه ظرفیت آن را دارد که در کمتر از یک سال به بهرهبرداری برسد، مشروط بر اینکه طرف عراقی همکاری لازم را داشته باشد. جمهوری اسلامی ایران از توان فنی، علمی و اجرایی بالایی برخوردار است و میتواند این مسیر را با سرعت بیشتری تکمیل کند.
معاون اجرایی رئیسجمهور با تأکید بر لزوم تسریع تصمیمگیریها در دولت عراق، خاطرنشان کرد: امیدواریم با حمایت نخستوزیر عراق و هماهنگیهای انجامشده، روند اجرایی پروژه سرعت گیرد تا مردم ایران و عراق سال آینده بتوانند با قطار از شلمچه تا بصره و سپس به کربلا و مشهد مقدس سفر کنند.
معاون اجرایی رئیسجمهور گفت: تکمیل این طرح نهتنها به تسهیل تردد زائران منجر میشود، بلکه نماد تحکیم روابط دو ملت و توسعه همکاریهای راهبردی میان ایران و عراق خواهد بود.