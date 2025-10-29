باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
در جنگ ۱۲ روزه ما در یک جنگ جهانی با ناتو می‌جنگیدیم + فیلم

بخشی از صحبت‌های حجت‌الاسلام عاملی در خصوص جنگ ۱۲ روزه را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان- حجت‌الاسلام عاملی با حضور در برنامه سمت خدا گفت: همه علیه ایران جمع شده بودند ولی در آخر رئیس‌جمهور یک کشور اروپایی هر شب زنگ می‌زد و التماس برای آتش‌بس می‌کرد.

