تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال پسر ایران با شکست پاکستان به مقام قهرمانی بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵ دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله نهایی مسابقات والیبال سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان امروز (چهارشنبه هفتم آبان) با هشت دیدار در دو گروه جنسیتی پیگیری شد.

تیم ملی والیبال نوجوانان پسر ایران از ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه و در دیدار فینال به مصاف پاکستان رفت و با شکست سه بر صفر این تیم به مقام قهرمانی مسابقات والیبال پسران این بازی‌ها دست یافت.

ملی پوشان ایران در سه ست متوالی این مسابقه با امتیاز‌های ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۲۳ به پیروزی رسیدند تا هفتمین برد متوالی خود را در مسیر قهرمانی به دست آورند و بدون شکست بر بام والیبال جوانان آسیا قرار گیرند.

تیم ملی زیر ۱۸ سال پسر در مرحله مقدماتی چین و قطر را شکست داد، در مرحله دوم تایلند و اندونزی را از پیش رو برداشت، در مرحله یک چهارم نهایی موفق به شکست مغولستان شد و در مرحله نیمه‌نهایی نیز تایلند را حذف کرد.

تیم ملی زیر ۱۸ سال والیبال پسر ایران که امسال در مسابقات قهرمانی آسیا به مدال نقره و نایب قهرمانی دست یافته بود، در آخرین مسابقه بحرین با شکست پاکستان به حسرت قهرمانی و مدال طلای خود پایان داد.

شنتیا به‌نژاد، امیر نادری، محمدامین رحیمی، امیرمحمد رفیعی‌راد، نیما باطنی، مهدی سخاوی، سید حسین زمانی، امیرمحمد رمضانی، پارسا گله‌دار، مبین کلاسنگیانی، آرمین آسیایی و میرمحمد موسوی بازیکنان تیم ملی زیر ۱۸ سال پسر ایران در این رقابت‌ها هستند.

مهدی اسلامی به عنوان سرپرست، عادل غلامی (سرمربی) فرهاد قائمی و فاضل شیرکوند به عنوان مربیان این تیم را همراهی می‌کنند.

گفتنی است در دو دوره قبلی بازی‌های آسیایی جوانان در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۳ والیبال در بین رشته‌های برگزار شده نبود و در این دوره برای نخستین بار با حضور ۱۲ تیم در هر گروه جنسیتی پیگیری شد.

