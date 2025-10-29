استاندار سیستان و بلوچستان گفت: نسبت دادن اتهام قاچاق سوخت به مردم این استان ناعادلانه و دور از واقعیت است و باید نگاه نادرست نسبت به معیشت مرزنشینان اصلاح شود.

باشگاه خبرنگاران جوان _ منصور بیجار در نشست با علما، معتمدان و ریش سفیدان شهرستان‌های سراوان و گلشن با اشاره به برخی برداشت‌های نادرست در خصوص طرح‌های سوخت‌رسانی سیستان و بلوچستان اظهار کرد: مردم استان قاچاقچی نیستند؛ محدودیت در سرمایه‌گذاری و کمبود فرصت‌های اقتصادی باعث شده تا بخشی از مردم به شغل‌های غیررسمی روی بیاورند.

وی با بیان اینکه طرح رزاق با هدف ساماندهی سوخت و ایجاد درآمد پایدار برای مردم اجرا شده است، اظهار کرد: این طرح با نظارت نهاد‌های قانونی اجرا می‌شود و منابع حاصل از آن در پروژه‌های عمرانی و زیربنایی سیستان و بلوچستان هزینه خواهد شد.

استاندار سیستان و بلوچستان افزود: اجرای طرح‌های ساماندهی سوخت باید با دقت و به‌صورت تدریجی انجام شود تا مردم آسیب نبینند، هدف ما شفاف‌سازی و بازگرداندن سود حاصل از این طرح‌ها به خود مردم است.

وی تصریح کرد: بخشی از دیدگاه‌های نادرست نسبت به مردم سیستان و بلوچستان هنوز در سطح ملی وجود دارد که باید با تعامل و گفت‌و‌گو اصلاح شود.

بیجار خاطرنشان کرد: در یک سال گذشته، اقدامات گسترده‌ای در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و امنیتی سیستان و بلوچستان انجام شده و بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای به نتیجه رسیده، اما تا تحقق اهداف مطلوب راه زیادی در پیش است.

وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر استفاده از ظرفیت‌های مرزی سیستان و بلوچستان گفت: مرز، فرصت است نه تهدید و باید از آن برای رونق تجارت و بهبود معیشت مردم استفاده شود.

استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه دولت به‌طور جدی پیگیر ایجاد مرز رسمی کوهک و فعال‌سازی بازارچه‌های جدید مرزی است، تصریح کرد: این اقدامات می‌تواند نقش مؤثری در توسعه متوازن و اشتغال‌زایی مناطق مرزی داشته باشد.

وی ادامه داد: سند توسعه سیستان و بلوچستان در کمیسیون برنامه و بودجه کشور به تصویب رسیده و بر اساس آن، مسیر‌های اقتصادی جدیدی از ایرانشهر به سراوان و کوهک طراحی شده است؛ در این چارچوب، تعریف بندر خشک در ایرانشهر از برنامه‌های اولویت‌دار استان به‌شمار می‌رود.

بیجار گفت: هم‌افزایی و وحدت میان نهاد‌های نظامی، امنیتی و اجرایی سیستان و بلوچستان موجب شده تا بسیاری از مشکلات گذشته حل شود و هیچ تصمیمی بدون هماهنگی مجموعه حاکمیت در استان اتخاذ نمی‌شود.

وی ییان کرد: در شرایط فعلی اقتصادی کشور، استفاده از ظرفیت‌های مردمی و بومی بهترین راه برای پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای است و تا زمانی که سیاست ملی در خصوص قیمت سوخت تغییر نکرده، از طرح‌های محلی که به معیشت مردم کمک می‌کند حمایت می‌کنیم.

استاندار سیستان و بلوچستان تصریح کرد: وعده‌ای فراتر از توان نمی‌دهم، اما همان‌گونه که در یک سال گذشته با تمام توان کار کرده‌ام، تا حل مشکلات مردم نیز با جدیت ادامه خواهم داد.

منبع استانداری سیستان و بلوچستان