سرمربی تیم ملی والیبال پسران گفت: همیشه قلبمان برای ایران می‌تپد و یکی از رسالت‌های ما حضور ما در عرصه‌های ورزشی و افتخارآفرینی برای ایران است.

باشگاه خبرنگاران جوان - عادل غلامی سرمربی تیم ملی والیبال پسران ایران در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵ پس از کسب مدال طلا گفت: بعد از مدال نگرفتن در مسابقات قهرمانی جهان یک عهدی با هم بسته بودیم که در اولین مسابقات عنوان قهرمانی را به دست بیاوریم و خدا را شکر این مسابقات بسیار سطح بالایی داشت  تیم پاکستانی که در فینال بازی کردیم بسیار قدرتمند و قوی بود و در مسابقات جهانی قدرت خود را نشان داده بود خدا را شکر می‌کنم این بچه‌ها شایستگی بالایی دارند و امیدوارم این‌ها رها نشوند و این تیم در آینده حرف‌های زیادی برای گفتن دارند.

او ادامه داد: ما در مسابقات جوانان جهان در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بودیم و خارج از کشور تمرین کردیم و شرایط تیم برای موفقیت کامل نبود  و با بد بیاری روی سکو نرفتیم اما در این مسابقات نشان دادیم که این تیم جوانان در آینده حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.

غلامی افزود: بالا بردن پرچم ایران و اهتزاز پرچم ایران و سرود جمهوری اسلامی همیشه با ارزش است چه زمانی که بازی می‌کردم و چه اکنون که در قامت سرمربی هستم همیشه قلبمان برای ایران می‌تپد و یکی از رسالت‌های ما حضور ما در عرصه‌های ورزشی و افتخارآفرینی برای ایران است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: تیم ملی والیبال ایران ، والیبال ، عادل غلامی
خبرهای مرتبط
بلندقامتان نوجوان ایران فینالیست شدند/ پیروزی مقتدرانه شاگردان غلامی
نظر نهایی فوق تخصص مغز در خصوص صابر کاظمی: تشخیص من برق گرفتگی نیست
بازی‌های آسیایی جوانان؛ دختران والیبال ایران فینالیست شدند
صابر کاظمی به تهران منتقل می‌شود
انتقال صابر کاظمی به ایران با تدابیر ویژه پزشکی
بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵؛
جوانان والیبال ایران بر بام آسیا ایستادند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مرگ مغزی صابر کاظمی تایید شد
پایان روز هفتم بازی‌های آسیایی جوانان/ ایران در رده چهارم جدول توزیع مدال + عکس
جوانان والیبال ایران بر بام آسیا ایستادند
دختران والیبال ایران طلایی شدند
قهرمانی دختران فوتسالیست ایرانی در قاره کهن
یوونتوس با برد به استقبال اسپالتی رفت/ رم همچنان چسبیده به صدر + فیلم
مرتضی حاج ملامحمدی به مدال طلا دست یافت + فیلم
سلام نظامی دختران فوتسالیست به سرود ملی ایران + فیلم
باقری: من و همکارانم درباره بازی با تراکتور تصمیم می‌گیریم
مدال برنز به بهنود نصرتی رسید
آخرین اخبار
یوونتوس با برد به استقبال اسپالتی رفت/ رم همچنان چسبیده به صدر + فیلم
پایان روز هفتم بازی‌های آسیایی جوانان/ ایران در رده چهارم جدول توزیع مدال + عکس
باقری: من و همکارانم درباره بازی با تراکتور تصمیم می‌گیریم
مدال برنز به بهنود نصرتی رسید
بازی‌های آسیایی جوانان؛ بُرد درخشان پدیده تنیس‌روی میز ایران و قطعی شدن مدال برنز
قهرمانی دختران فوتسالیست ایرانی در قاره کهن
پیام تبریک وزیر ورزش و جوانان به تیم‌های ملی دختران و پسران والیبال ایران
لیست نهایی شاگردان شمسایی اعزامی به عربستان
پایان کار نمایندگان کشتی آزاد ایران با کسب مدال‌های رنگارنگ در بازی‌های آسیایی جوانان
مرگ مغزی صابر کاظمی تایید شد
دومین برد تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال ایران در مسابقات جهانی
دختران والیبال ایران طلایی شدند
برگزاری جلسه هیأت رئیسه انجمن کرلینگ فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی
سلام نظامی دختران فوتسالیست به سرود ملی ایران + فیلم
عادل غلامی: افتخارآفرینی در عرصه ورزش یکی از رسالت‌های ما است + فیلم
مرتضی حاج ملامحمدی به مدال طلا دست یافت + فیلم
جوانان والیبال ایران بر بام آسیا ایستادند
مدال طلای جودو بر گردن دختر ایران
تاریخ‌سازی بنیامین فرجی با قطعی کردن مدال بازی‌های آسیایی جوانان + فیلم
اوسمار با پرسپولیس به تبریز رفت؛ معارفه سرمربی جدید در جمع بازیکنان
بررسی عملکرد فدراسیون اسکیت در مجمع عمومی؛ موفقیت‌ها باید استمرار داشته باشد
از جریمه سنگین استقلال تا تمجید ویژه از مهدی طارمی + فیلم
نتیجه دلار‌های نفتی/ صعود عربستان و قطر به جام جهانی زیر سوال رفت
تیم «پرهام مقصودلو» قهرمان جام باشگاه‌های اروپا شد
انگیزه بالای تیم ملی فوتسال برای قهرمانی در ریاض با انگیزه انتقام
طلسم‌شکنی تکواندوکار جوان؛ زندی ایران را پس از ۱۰ سال صاحب طلا کرد
شب تاریخی اسب دوانی ایران در فرانسه/ پیست تولوز در تصرف تی اس ویسما و نرسی د!
حاشیه‌های ترامپ و افزایش نگرانی‌ها بابت برگزاری جام جهانی در آمریکا + فیلم
نتایج ایران در هفتمین روز از بازی‌های آسیایی۲۰۲۵ بحرین/ ۲ مدال برنز دختر وزنه‌بردار ایران
هافبک جنجالی به ترکیب استقلال باز می‌گردد