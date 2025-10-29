باشگاه خبرنگاران جوان - عادل غلامی سرمربی تیم ملی والیبال پسران ایران در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵ پس از کسب مدال طلا گفت: بعد از مدال نگرفتن در مسابقات قهرمانی جهان یک عهدی با هم بسته بودیم که در اولین مسابقات عنوان قهرمانی را به دست بیاوریم و خدا را شکر این مسابقات بسیار سطح بالایی داشت تیم پاکستانی که در فینال بازی کردیم بسیار قدرتمند و قوی بود و در مسابقات جهانی قدرت خود را نشان داده بود خدا را شکر می‌کنم این بچه‌ها شایستگی بالایی دارند و امیدوارم این‌ها رها نشوند و این تیم در آینده حرف‌های زیادی برای گفتن دارند.

او ادامه داد: ما در مسابقات جوانان جهان در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بودیم و خارج از کشور تمرین کردیم و شرایط تیم برای موفقیت کامل نبود و با بد بیاری روی سکو نرفتیم اما در این مسابقات نشان دادیم که این تیم جوانان در آینده حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.

غلامی افزود: بالا بردن پرچم ایران و اهتزاز پرچم ایران و سرود جمهوری اسلامی همیشه با ارزش است چه زمانی که بازی می‌کردم و چه اکنون که در قامت سرمربی هستم همیشه قلبمان برای ایران می‌تپد و یکی از رسالت‌های ما حضور ما در عرصه‌های ورزشی و افتخارآفرینی برای ایران است.