باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از روابط عمومی سازمان امداد و نجات؛ بابک محمودی رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر، درباره عملکرد این سازمان از ۳۰ مهر تا ۶ آبان ۱۴۰۴ گفت: در مجموع ۵۸۸ حادثه در سامانه‌های شبکه امداد و نجات کشور ثبت شده است که طی آن ۶۲۷ نفر از خدمات امدادی بهره‌مند شده‌اند.

وی افزود: در این مدت، ۳۲۳ نفر از مصدومان حوادث به مراکز درمانی منتقل شدند، ۱۹۰ نفر به‌صورت سرپایی در محل درمان شدند و ۴۳ عملیات نجات فنی انجام شد. همچنین در ۲۷ مورد عملیات، افراد جان‌باخته رهاسازی شدند.

وی با اشاره به خدمات اجتماعی و حمایتی امدادگران هلال‌احمر ادامه داد: در این هفته ۱۷ نفر اسکان اضطراری یافتند، ۴ نفر به مناطق امن انتقال داده شدند و ۲۳ نفر نیز اقلام امدادی دریافت کردند.

محمودی تصریح کرد: بر اساس گزارش شبکه امداد و نجات کشور، بیشترین تعداد حوادث در استان‌های مازندران (۷۱ حادثه)، اصفهان (۶۵ حادثه) و فارس (۴۳ حادثه) به ثبت رسیده که بیشترین مصدومان انتقالی در استان‌های اصفهان با ۴۱ نفر، مازندران با ۳۰ نفر و آذربایجان غربی با ۲۶ نفر گزارش شده است. درمان سرپایی نیز بیشترین مورد را در تهران با ۵۶ نفر، مازندران با ۵۳ نفر و اصفهان با ۲۳ نفر داشته است.

به گفته رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر، بیشترین آمار نجات و رهاسازی مصدومان و فوتی‌ها در استان‌های کرمان (۱۷ نفر)، فارس (۱۰ نفر) و سیستان و بلوچستان (۶ نفر) به ثبت رسیده است.

بابک محمودی اظهار کرد: در محور‌های برون‌شهری کشور طی هفته گذشته ۳۸۰ حادثه ترافیکی رخ داده است که در جریان آن ۲۴۰ مصدوم به مراکز درمانی منتقل و ۵۲ مصدوم نیز در محل حادثه درمان شدند؛ که بیشترین حوادث ترافیکی مربوط به استان‌های اصفهان (۴۲ حادثه)، آذربایجان غربی (۲۷ حادثه) و فارس (۲۴ حادثه) بوده، همچنین بیشترین مصدومان انتقالی در استان‌های اصفهان (۲۷ نفر)، آذربایجان غربی (۲۶ نفر) و البرز (۲۱ نفر) گزارش شده است.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر با اشاره به حوادث کوهستان گفت: در بازه زمانی ۳۰ مهر تا ۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۸ مورد حادثه کوهستان در کشور رخ داده که طی آن ۲۰ نفر حادثه‌دیده و ۱۰ نفر مصدوم شدند. بیشترین حوادث کوهستان در استان‌های فارس (۴ حادثه)، خراسان رضوی (۳ حادثه) و کرمانشاه (۳ حادثه) ثبت شده که بیشترین افراد حادثه‌دیده نیز در فارس و کرمانشاه (هرکدام ۴ نفر) و خراسان رضوی (۳ نفر) گزارش شده‌اند.

محمودی در پایان خاتمه کرد: تیم‌های امدادی و عملیاتی جمعیت هلال‌احمر با آمادگی کامل در سراسر کشور مستقر هستند تا در صورت وقوع هرگونه حادثه، در کوتاه‌ترین زمان ممکن خدمات امدادی را به هموطنان‌مان ارائه کنند.