بازیکنان تیم ملی دختران فوتسال ایران در هنگام نواختن سرود ملی کشورمان مقابل چین سلام نظامی دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم دختران فوتسال ایران امشب پیش از دیدار فینال بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵ مقابل چین در هنگام نواختن سرود ملی کشورمان در سالن برگزاری این مسابقه سلام نظامی دادند.

برچسب ها: فوتسال دختران ، تیم ملی فوتسال ، فوتسال
