اعضای هیأت رئیسه انجمن کرلینگ ایران طی نشستی رسمی معرفی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامۀ فعالیت‌های انجمن کرلینگ ایران، اعضای هیأت رئیسه این انجمن روز گذشته طی نشستی رسمی معرفی شدند و احکام خود را از ریاست فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی دریافت کردند.

در این مراسم که با حضور بهرام ساوه شمشکی، رئیس، حسین طاووسی دبیر فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی، محمود عبدالهی رئیس انجمن کرلینگ و دیگر اعضای این انجمن برگزار شد، احکام اعضای حاضر در هیأت رئیسه انجمن کرلینگ به آنان اهدا شد.

ساوه شمشکی در این نشست با تقدیر از فعالیت‌های چشمگیر انجمن کرلینگ در نزدیک به دو سال گذشته ابراز امیدواری کرد که با حضور اعضای جدید و تشکیل هیأت رئیسه، فعالیت‌های این انجمن با نظم و شدت بیشتری پیگیری شود.

طاووسی دبیر فدراسیون نیز با تاکید بر تدوین برنامه راهبردی این انجمن تاکید کرد گفت: استعدادیابی و آموزش مستمر باید در اولویت فعالیت‌های این رشته قرار گیرد. 

محمود عبدالهی رئیس انجمن کرلینگ نیز با معرفی اعضای هیات رئیسه اظهار داشت: سعی کردیم با دعوت از مدیران جوان، کاربلد و علاقمند به خدمت به این رشته جذاب و با تشکیل یک تیم متحد و پیگیر، فعالیت‌های انجمن را گسترش و به سوی اهداف تعیین شده از جمله حضوری موفق در بازی‌های آسیایی زمستانی پیش رو سوق دهیم.

در پایان این جلسه، اعضای هیأت رئیسه انجمن کرلینگ ایران به شرح زیر معرفی شدند:

· کامبیز دلفانی: نایب رئیس
· خانم جمالی: نایب رئیس بانوان
· داوود حسین‌نژاد: دبیر
· امید پورحسین: عضو هیأت رئیسه
· علی روحی: عضو هیأت رئیسه. محسن خدایی: عضو هیأت رئیسه
· کمال انصاری: عضو هیأت رئیسه
· حمید جلالیان: سرپرست تیم ملی بزرگسالان

بر اساس تصمیم اتخاذ شده، احکام اعضای غایب که در این نشست حضور نداشتند، در حاشیه مسابقات لیگ و با حضور مسئولان فدراسیون اعطا خواهد شد.

برچسب ها: فدراسیون کرلینگ ، فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی ، ساوه شمشکی
خبرهای مرتبط
رئیس کمیته مسابقات انجمن هاکی روی یخ:
مسابقه منظم با احترام به سلامت ورزشکاران معنا پیدا می‌کند
آیا شوماخر در حال بهبودیافتن است؟
جین جو جیان:حضور فعال بانوان در یخ مرا شگفت زده کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مرگ مغزی صابر کاظمی تایید شد
پایان روز هفتم بازی‌های آسیایی جوانان/ ایران در رده چهارم جدول توزیع مدال + عکس
جوانان والیبال ایران بر بام آسیا ایستادند
دختران والیبال ایران طلایی شدند
قهرمانی دختران فوتسالیست ایرانی در قاره کهن
یوونتوس با برد به استقبال اسپالتی رفت/ رم همچنان چسبیده به صدر + فیلم
مرتضی حاج ملامحمدی به مدال طلا دست یافت + فیلم
سلام نظامی دختران فوتسالیست به سرود ملی ایران + فیلم
باقری: من و همکارانم درباره بازی با تراکتور تصمیم می‌گیریم
مدال برنز به بهنود نصرتی رسید
آخرین اخبار
یوونتوس با برد به استقبال اسپالتی رفت/ رم همچنان چسبیده به صدر + فیلم
پایان روز هفتم بازی‌های آسیایی جوانان/ ایران در رده چهارم جدول توزیع مدال + عکس
باقری: من و همکارانم درباره بازی با تراکتور تصمیم می‌گیریم
مدال برنز به بهنود نصرتی رسید
بازی‌های آسیایی جوانان؛ بُرد درخشان پدیده تنیس‌روی میز ایران و قطعی شدن مدال برنز
قهرمانی دختران فوتسالیست ایرانی در قاره کهن
پیام تبریک وزیر ورزش و جوانان به تیم‌های ملی دختران و پسران والیبال ایران
لیست نهایی شاگردان شمسایی اعزامی به عربستان
پایان کار نمایندگان کشتی آزاد ایران با کسب مدال‌های رنگارنگ در بازی‌های آسیایی جوانان
مرگ مغزی صابر کاظمی تایید شد
دومین برد تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال ایران در مسابقات جهانی
دختران والیبال ایران طلایی شدند
برگزاری جلسه هیأت رئیسه انجمن کرلینگ فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی
سلام نظامی دختران فوتسالیست به سرود ملی ایران + فیلم
عادل غلامی: افتخارآفرینی در عرصه ورزش یکی از رسالت‌های ما است + فیلم
مرتضی حاج ملامحمدی به مدال طلا دست یافت + فیلم
جوانان والیبال ایران بر بام آسیا ایستادند
مدال طلای جودو بر گردن دختر ایران
تاریخ‌سازی بنیامین فرجی با قطعی کردن مدال بازی‌های آسیایی جوانان + فیلم
اوسمار با پرسپولیس به تبریز رفت؛ معارفه سرمربی جدید در جمع بازیکنان
بررسی عملکرد فدراسیون اسکیت در مجمع عمومی؛ موفقیت‌ها باید استمرار داشته باشد
از جریمه سنگین استقلال تا تمجید ویژه از مهدی طارمی + فیلم
نتیجه دلار‌های نفتی/ صعود عربستان و قطر به جام جهانی زیر سوال رفت
تیم «پرهام مقصودلو» قهرمان جام باشگاه‌های اروپا شد
انگیزه بالای تیم ملی فوتسال برای قهرمانی در ریاض با انگیزه انتقام
طلسم‌شکنی تکواندوکار جوان؛ زندی ایران را پس از ۱۰ سال صاحب طلا کرد
شب تاریخی اسب دوانی ایران در فرانسه/ پیست تولوز در تصرف تی اس ویسما و نرسی د!
حاشیه‌های ترامپ و افزایش نگرانی‌ها بابت برگزاری جام جهانی در آمریکا + فیلم
نتایج ایران در هفتمین روز از بازی‌های آسیایی۲۰۲۵ بحرین/ ۲ مدال برنز دختر وزنه‌بردار ایران
هافبک جنجالی به ترکیب استقلال باز می‌گردد