اعضای هیأت رئیسه انجمن کرلینگ ایران طی نشستی رسمی معرفی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامۀ فعالیت‌های انجمن کرلینگ ایران، اعضای هیأت رئیسه این انجمن روز گذشته طی نشستی رسمی معرفی شدند و احکام خود را از ریاست فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی دریافت کردند.

در این مراسم که با حضور بهرام ساوه شمشکی، رئیس، حسین طاووسی دبیر فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی، محمود عبدالهی رئیس انجمن کرلینگ و دیگر اعضای این انجمن برگزار شد، احکام اعضای حاضر در هیأت رئیسه انجمن کرلینگ به آنان اهدا شد.

ساوه شمشکی در این نشست با تقدیر از فعالیت‌های چشمگیر انجمن کرلینگ در نزدیک به دو سال گذشته ابراز امیدواری کرد که با حضور اعضای جدید و تشکیل هیأت رئیسه، فعالیت‌های این انجمن با نظم و شدت بیشتری پیگیری شود.

طاووسی دبیر فدراسیون نیز با تاکید بر تدوین برنامه راهبردی این انجمن تاکید کرد گفت: استعدادیابی و آموزش مستمر باید در اولویت فعالیت‌های این رشته قرار گیرد.

محمود عبدالهی رئیس انجمن کرلینگ نیز با معرفی اعضای هیات رئیسه اظهار داشت: سعی کردیم با دعوت از مدیران جوان، کاربلد و علاقمند به خدمت به این رشته جذاب و با تشکیل یک تیم متحد و پیگیر، فعالیت‌های انجمن را گسترش و به سوی اهداف تعیین شده از جمله حضوری موفق در بازی‌های آسیایی زمستانی پیش رو سوق دهیم.

در پایان این جلسه، اعضای هیأت رئیسه انجمن کرلینگ ایران به شرح زیر معرفی شدند:

· کامبیز دلفانی: نایب رئیس

· خانم جمالی: نایب رئیس بانوان

· داوود حسین‌نژاد: دبیر

· امید پورحسین: عضو هیأت رئیسه

· علی روحی: عضو هیأت رئیسه. محسن خدایی: عضو هیأت رئیسه

· کمال انصاری: عضو هیأت رئیسه

· حمید جلالیان: سرپرست تیم ملی بزرگسالان

بر اساس تصمیم اتخاذ شده، احکام اعضای غایب که در این نشست حضور نداشتند، در حاشیه مسابقات لیگ و با حضور مسئولان فدراسیون اعطا خواهد شد.