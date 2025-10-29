سبحانیان گفت: پیشنهاد کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی به ۱۵ درصد در دستور کار قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ محمدهادی سبحانیان عصر چهارشنبه در جمع فعالان اقتصادی جنوب آذربایجان شرقی در مراغه، کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی از ۲۵ به ۲۰ درصد طی دو سال اخیر را نشانه ای از همراهی دولت و بخش خصوصی توصیف کرد و افزود: بر همین اساس و با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، پیشنهاد کاهش بیشتر و تا سقف ۱۵ درصد نیز در دستور کار هیات دولت قرار دارد تا واحدهای مولد کشور بتوانند در شرایط سخت اقتصادی با قدرت بیشتری فعالیت کنند.

وی تسریع در ارایه خدمات مالیاتی، حذف مراجعات غیرضروری، حمایت از مودیان خوش‌ حساب و توسعه آموزش دیجیتال را چهار محور اصلی برنامه تحول سازمان امور مالیاتی در دولت جدید اعلام و اظهار کرد: نظام مالیاتی ایران در حال گذار به سازوکار هوشمند و عادلانه است و این مجموعه با حذف فرآیندهای سنتی و حرکت به سمت مالیات‌ ستانی مبتنی بر داده و فناوری، در مسیر تحقق عدالت مالیاتی و کاهش برخوردهای سلیقه‌ای قرار دارد.

سبحانیان ادامه داد: رویکرد جدید سازمان مبتنی بر داده است و تلاش می‌شود مالیات‌ها بر اساس اطلاعات واقعی اقتصادی تعیین شود تا احساس بی‌عدالتی و تبعیض از بین برود و امروز سهم بیشتری از مالیات مشاغل و اصناف به‌ صورت سیستمی و بدون مراجعات فیزیکی به ادارات مالیاتی تعیین می‌شود و این تحول موجب رضایتمندی و کاهش خطا شده است.

وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی به سمت دیجیتالی‌سازی کامل حرکت می‌کند، یادآور شد: از ابتدای دی‌ ماه امسال طبق قانون، صورت‌حساب‌های کاغذی دیگر اعتبار نخواهند داشت و تمام اصناف باید از نظام فاکتور و صورتحساب الکترونیکی استفاده کنند و بر همین مبنا امور مالیاتی در دو سال اخیر با سرعت بالا در حال پوست‌اندازی و گذار از نظام سنتی به نظام هوشمند است تا ضمن شفاف‌سازی فرآیندها، تعامل میان فعالان اقتصادی و ادارات مالیاتی به حداقل برخورد انسانی و حداکثر بهره‌وری برسد.

سبحانیان از اجرای اظهارنامه‌های «از پیش تکمیل‌شده» خبر داد و افزود: در این طرح اطلاعات خرید و فروش فعالان اقتصادی از طریق فاکتورهای الکترونیکی به سازمان منتقل می‌شود و اظهارنامه مالیاتی آنان به‌ صورت خودکار تکمیل شده و در صورت پذیرش این اظهارنامه از سوی مودی، نیازی به رسیدگی در اداره مالیاتی نخواهد بود.

به گفته وی، تعداد مودیان مالیاتی در سال جاری افزایش یافته، اما تعداد اظهارنامه‌ها کمتر شده است، به‌ طوری که بسیاری از اصناف با استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات تعیین‌شده سیستمی خود را پذیرفته‌اند و این نشانه اعتماد بیشتر به سازوکار جدید می باشد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه زمستان پارسال بیش از ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد ریال استرداد مالیاتی انجام شد، ادامه داد: قرار است «هفته‌های استرداد» به‌ صورت منظم هر ماه برگزار شود تا واحدهای خوش‌حساب، در کوتاه‌ترین زمان ممکن مالیات ارزش افزوده خود را دریافت کنند.

سبحانبان افزود: طبق تکلیف قانون بودجه، تا پایان امسال همه فعالیت‌های اقتصادی مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهند شد و زیرساخت‌های فنی کشور برای این گذار کاملاً آماده شده است.

وی در ادامه به عملکرد مالیاتی شهرستان مراغه اشاره کرد و گفت: در این شهرستان برای بیش از ۱۱ هزار و ۸۰۰ مودی مالیات تعیین شده که نزدیک به ۷۰ درصد آنان مشمول مالیات صفر هستند، همچنین تنها حدود هشت درصد از فعالان اقتصادی مراغه مالیاتی بالای یک میلیارد ریال پرداخت کرده‌اند که نشان‌ دهنده اجرای عدالت مالیاتی بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی است.

سبحانیان در مورد پرداخت عوارض ارزش افزوده به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز، اظهار کرد: سال گذشته حدود چهار هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال از محل عوارض ارزش افزوده به شهرستان مراغه پرداخت شد و در ۶ ماهه امسال نیز حدود ۲ هزار و ۴۶۰ میلیارد ریال به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز شده است.

وی افزود: سازمان امور مالیاتی پیگیر تسریع در استرداد این مبالغ است تا شهرداری‌ها بتوانند با فراغت بیشتری پروژه‌های عمرانی و خدماتی خود را اجرا کنند.

سبحانبان درباره طرح «نشان‌دار کردن مالیات‌ها»، گفت: مردم مراغه و عجب‌شیر در این طرح پیشرو بوده‌اند و تاکنون بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ نفر در آن مشارکت کرده‌اند که منجر به تأمین مالی پروژه‌هایی نظیر احداث بیمارستان مراغه، ساخت استادیوم پنج‌ هزار نفری و مدرسه «نوا» از محل مالیات‌های مردم شده است.

به گفته وی در صورت موافقت دولت، امکان افزایش سهم نشان‌دار کردن مالیات از یک به ۲ درصد بررسی خواهد شد تا مشارکت مردم در توسعه محلی افزایش یابد.

