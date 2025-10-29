تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال دختر ایران با شکست اندونزی به مقام قهرمانی بازی‌های آسیایی جوانان بحرین دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله نهایی مسابقات والیبال سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان امروز (چهارشنبه هفتم آبان) با هشت دیدار در دو گروه جنسیتی پیگیری شد.

تیم ملی والیبال نوجوانان دختر ایران از ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه به مصاف اندونزی رفت و سه بر دو این تیم را شکست داد تا برای نخستین بار قهرمان آسیا شود.

ملی پوشان دختر ایران که در مرحله مقدماتی یک بار اندونزی را شکست داده بودند، در ست نخست این دیدار ۲۸ بر ۲۶ به پیروزی رسیدند، اما در دو ست بعدی با امتیاز‌های ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۱۸ نتیجه را به حریف واگذار کردند.

تیم ملی زیر ۱۸ سال دختر در ست چهارم ۲۵ بر ۱۷ به پیروزی رسید تا این مسابقه به ست حساس پنجم کشیده شود و ملی پوشان ایران در ست پنجم ۱۶ بر ۱۴ فاتح میدان شد تا قهرمان شود.

شاگردان لی دو هی در مرحله مقدماتی قطر و بحرین را شکست دادند، در مرحله دوم چین و اندونزی را از پیش رو برداشتند و در مرحله یک چهارم نهایی نیز با شکست هنگ‌کنگ به مرحله نیمه‌نهایی صعود کردند.

تیم ملی زیر ۱۸ سال دختر ایران در مرحله نیمه نهایی با شکست تایلند فینالیست شد و امروز هم با پیروزی مقابل اندونزی به مقام قهرمانی دست یافت.

آیدا ولی نژاد، معصومه قدمی طبقدهی، هستی واحدی، لعیا افزونی، یلدا جعفری، یسنا آهنکوب رو، مبینا کریمی، آیدا باقرنیا، ستایش سادات حسینی، نگار حسینی، نگار عباسی و النا همایونی راد بازیکنان تیم ملی زیر ۱۸ سال دختر در مسابقات بحرین هستند.
لی دو هی به عنوان سرمربی، مژگان حسن زاده (سرپرست)، سرگل علیزاده (مربی)، مائده حامدی (مترجم) و راضیه دوستی (آنالیزور) کادر فنی تیم ملی زیر ۱۸ سال دختر هستند.

در دو دوره قبلی بازی‌های آسیایی جوانان در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۳ والیبال در بین رشته‌های برگزار شده نبود و در این دوره برای نخستین بار با حضور ۱۲ تیم در هر گروه جنسیتی پیگیری می‌شود.

تیم ملی والیبال نوجوانان دختر ایران بهترین رتبه‌اش در قهرمانی زیر ۱۸ سال آسیا جایگاه ششمی در سال ۲۰۲۴ و در کشور تایلند بوده است و برای نخستین بار در قاره کهن به مدال طلا و قهرمانی رسید.

این تیم در مسابقات قهرمانی نوجوانان دختر آسیای مرکزی ۲۰۲۴ نیز به مدال طلا و مقام قهرمانی دست یافت.

گفتنی است تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال پسر ایران نیز امروز با شکست پاکستان قهرمان شد تا والیبال دو مدال ارزشمند طلا برای کاروان ایران به دست آورد.

