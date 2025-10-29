وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از تکمیل بانک اطلاعاتی هنرمندان دارای معلولیت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در حاشیه بازدید از جشنواره بین‌المللی «همام» ویژه آثار افراد دارای معلولیت و در جمع خبرنگاران گفت: جشنواره «همام» نشان‌دهنده ابتکاری ارزشمند در حوزه هنر ایران است. توان‌یابانی که شاید در گذشته تصور می‌شد زندگی هنری‌شان پایان یافته، امروز با تکیه بر هنر، فرصت‌های تازه و شگفت‌انگیزی خلق کرده‌اند.

وی افزود: جشنواره «همام» در دوره‌های متوالی خود به نمایشگاهی از توانمندی‌های انسانی تبدیل شده و در سال جاری نیز با حضور ۴۳۰ هنرمند از سراسر کشور و شماری از هنرمندان خارج از ایران در رشته‌های هنر‌های تجسمی، صنایع‌دستی، موسیقی و تئاتر برگزار شده است.

صالحی ادامه داد: این حضور پرشور نشان می‌دهد جامعه‌ای که روزی در حاشیه تصور می‌شد، در حقیقت متن جامعه است و آثار آن برای همگان جذاب و الهام‌بخش است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به رشد جایگاه این جشنواره تصریح کرد: آنچه در «همام» دیده می‌شود، صرفاً یک نمایشگاه هنری نیست، بلکه نمادی از این است که چگونه می‌توان «حاشیه» را به «متن» آورد و از آن موضوعی زیبا و قابل توجه ساخت.

وی گفت: جشنواره «همام» به تدریج در حال تبدیل شدن به رویدادی ملی در حوزه هنر توان‌یابان است و امیدواریم در سال‌های آینده نیز پرفروغ‌تر از امروز ادامه یابد.

صالحی در ادامه درباره حمایت از هنرمندان دارای معلولیت اظهار داشت: یکی از کاستی‌های گذشته این بود که هنر معلولان جدی گرفته نمی‌شد، اما اکنون این حوزه سهمی واقعی پیدا کرده است.

او تأکید کرد: وقتی هنر توان‌یابان به رسمیت شناخته شود، نگاه مدیران و اقشار مختلف جامعه نیز نسبت به آن جدی‌تر خواهد شد و خوشبختانه در سال‌های اخیر شاهد این تحول مثبت بوده‌ایم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان از تکمیل بانک اطلاعاتی هنرمندان دارای معلولیت خبر داد و ابراز امیدواری کرد با توسعه این زیرساخت، زمینه برای حمایت مؤثرتر از این قشر هنرمند فراهم شود.

سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تمبر جشنواره همام را در آخرین روز از این جشنواره رونمایی کرد.

 این تمبر به عنوان نمادی از اهمیت و جایگاه جشنواره همام در فرهنگ و هنر طراحی شده و به معرفی عموم رسید.

برچسب ها: جامعه معلولان ، سازمان بهزیستی ، جشنواره همام
خبرهای مرتبط
پناهیان مطرح کرد؛
هنر معلولان تجلی اراده الهی است/هنرمندان معلول معلمان امید و معنا هستند
حسینی مطرح کرد:
۱۰ هزار اثر هنری از افراد دارای معلولیت در نمایشگاه همام
افزایش ۶۷ درصدی مشارکت در چهارمین جشنواره بین‌المللی همام
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تشکیل پرونده قضایی برای فائزه هاشمی در ساعات اولیه انتشار مصاحبه جنجال‌برانگیزش
عمویم با چاقو مرا نابینا کرد
پاساژهای شانزلیزه و آلومینیوم پلمب شدند
سرقت زیورآلات و ارز‌های خارجی از خانه یک آشنا/ متهم دستگیر شد
فرایند فرزندخواندگی در استان تهران تسهیل شد/ واگذاری کودک در کمتر از پنج ماه
کشف بسته مشکوک و قرص‌های قاچاق در اداره پست ورآورد
تمامی دستورات عملیاتی باید پیوست پدافند غیرعامل داشته باشند
هشدار پلیس آگاهی درباره کلاهبرداری در پوشش «لیزینگ خودرو»
نیاز شرکت‌های دارویی به مواداولیه با کشت کنترل شده شقایق الیفرا قابل تامین است
ماجرای تیراندازی در منطقه سوهانک تهران چه بود؟
آخرین اخبار
بانک اطلاعاتی هنرمندان دارای معلولیت تکمیل می‌شود
در تلاش برای افزایش تسهیلات ازدواج و اشتغال جوانان هستیم
اجتماع نوجوانان لشکر قدس برگزار می‌شود
ماجرای تیراندازی در منطقه سوهانک تهران چه بود؟
انجام ۵۸۸ عملیات امدادونجات در سراسر کشور طی هفته گذشته
جاده چالوس یکطرفه شد/ محدودیت‌های جدید از سوی پلیس راه فراجا اعلام شد
فرایند فرزندخواندگی در استان تهران تسهیل شد/ واگذاری کودک در کمتر از پنج ماه
رایزنی ایران و افغانستان برای تامین حقابه تالاب هامون
تاکید پلیس در ممنوعیت استفاده موتورسیکلت از خط ویژه + فیلم
تفاوت عمده باهوش و عاقل به زبان ساده + فیلم
تشکیل پرونده قضایی برای فائزه هاشمی در ساعات اولیه انتشار مصاحبه جنجال‌برانگیزش
سرقت زیورآلات و ارز‌های خارجی از خانه یک آشنا/ متهم دستگیر شد
اجرای طرح سراسری سرشماری از گونه‌های شاخص حیات وحش آغاز شد
کشف بسته مشکوک و قرص‌های قاچاق در اداره پست ورآورد
نیاز شرکت‌های دارویی به مواداولیه با کشت کنترل شده شقایق الیفرا قابل تامین است
حتی یک مورد محکومیت منجر به حبس اصحاب رسانه نداشتیم
تمامی دستورات عملیاتی باید پیوست پدافند غیرعامل داشته باشند
هشدار پلیس آگاهی درباره کلاهبرداری در پوشش «لیزینگ خودرو»
اوحدی: آزمون جذب فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد برگزار می‌شود
حریم شهر تهران برای نخستین بار و به صورت رسمی تعیین شد/ شهرداری تهران به وظایف قانونی خود عمل کند
عمویم با چاقو مرا نابینا کرد
بیشترین عناوین اتهامی رسانه‌ها چیست؟
فعالیت ۴ پاتوق سالمندی در تهران/ افتتاح دو مرکز جدید؛ به‌زودی
پایان مقاوم‌سازی واحد‌های آسیب‌دیده جنگ تا اردیبهشت ۱۴۰۵
۶۸ درصد پیام‌ها به بهزیستی درباره توانبخشی است
تشکیل کارگروه رفع مشکلات بخش خصوصی در حوزه‌های حقوقی و قضایی
بررسی بیمه رانندگان آنلاین در مجلس/ دولت نظرش را اعلام نکرده است
پاساژهای شانزلیزه و آلومینیوم پلمب شدند
گوشت‌های عرضه‌شده در میادین شهرداری گوشت بره نر است؛ تنظیم‌بازاری یا یارانه‌ای نیست
حمل و نقل معلولین در شهرستان‌ها؛ دغدغه‌ای که هنوز حل نشده است