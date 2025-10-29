وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از تکمیل بانک اطلاعاتی هنرمندان دارای معلولیت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در حاشیه بازدید از جشنواره بینالمللی «همام» ویژه آثار افراد دارای معلولیت و در جمع خبرنگاران گفت: جشنواره «همام» نشاندهنده ابتکاری ارزشمند در حوزه هنر ایران است. توانیابانی که شاید در گذشته تصور میشد زندگی هنریشان پایان یافته، امروز با تکیه بر هنر، فرصتهای تازه و شگفتانگیزی خلق کردهاند.
وی افزود: جشنواره «همام» در دورههای متوالی خود به نمایشگاهی از توانمندیهای انسانی تبدیل شده و در سال جاری نیز با حضور ۴۳۰ هنرمند از سراسر کشور و شماری از هنرمندان خارج از ایران در رشتههای هنرهای تجسمی، صنایعدستی، موسیقی و تئاتر برگزار شده است.
صالحی ادامه داد: این حضور پرشور نشان میدهد جامعهای که روزی در حاشیه تصور میشد، در حقیقت متن جامعه است و آثار آن برای همگان جذاب و الهامبخش است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به رشد جایگاه این جشنواره تصریح کرد: آنچه در «همام» دیده میشود، صرفاً یک نمایشگاه هنری نیست، بلکه نمادی از این است که چگونه میتوان «حاشیه» را به «متن» آورد و از آن موضوعی زیبا و قابل توجه ساخت.
وی گفت: جشنواره «همام» به تدریج در حال تبدیل شدن به رویدادی ملی در حوزه هنر توانیابان است و امیدواریم در سالهای آینده نیز پرفروغتر از امروز ادامه یابد.
صالحی در ادامه درباره حمایت از هنرمندان دارای معلولیت اظهار داشت: یکی از کاستیهای گذشته این بود که هنر معلولان جدی گرفته نمیشد، اما اکنون این حوزه سهمی واقعی پیدا کرده است.
او تأکید کرد: وقتی هنر توانیابان به رسمیت شناخته شود، نگاه مدیران و اقشار مختلف جامعه نیز نسبت به آن جدیتر خواهد شد و خوشبختانه در سالهای اخیر شاهد این تحول مثبت بودهایم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان از تکمیل بانک اطلاعاتی هنرمندان دارای معلولیت خبر داد و ابراز امیدواری کرد با توسعه این زیرساخت، زمینه برای حمایت مؤثرتر از این قشر هنرمند فراهم شود.
سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تمبر جشنواره همام را در آخرین روز از این جشنواره رونمایی کرد.
این تمبر به عنوان نمادی از اهمیت و جایگاه جشنواره همام در فرهنگ و هنر طراحی شده و به معرفی عموم رسید.