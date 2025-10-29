باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- در حاشیه جشنواره بینالمللی «همام» ویژه آثار هنرمندان دارای معلولیت، دنیامالی در جمع خبرنگاران گفت: آثار هنرمندان توانیاب نشان میدهد هیچ مرزی میان آنها و دیگر افراد وجود ندارد. این جوانان با وجود محدودیتهای جسمی یا ذهنی، با پشتکار و تلاش بیوقفه، آفرینشهای ارزشمندی خلق کردهاند.
وی افزود: یکی از دغدغههای اصلی وزارت ورزش و جوانان، تغییر نگرش جامعه نسبت به توانیابان است. هنوز خانوادههایی هستند که به دلیل ترس از قضاوت، فرزندان دارای معلولیت خود را در خانه نگه میدارند. باید به خانوادهها اطمینان دهیم که فرزندانشان نهتنها باری بر دوش جامعه نیستند، بلکه سرمایههای انسانی ارزشمندی هستند.
دنیامالی درباره برنامههای وزارتخانه گفت: با گسترش آموزشهای تخصصی و همکاری با فدراسیون جهانی المپیک ویژه، تلاش میکنیم تشکیلاتی منسجم برای ورزشکاران دارای معلولیت ذهنی و جسمی ایجاد کنیم تا در میادین بینالمللی بدرخشند و الگویی برای سایر جوانان باشند.
وی در ادامه با اشاره به حمایت از جوانان کشور تصریح کرد: در حال بررسی منابع مالی هستیم تا تسهیلات ازدواج و اشتغال جوانان افزایش یابد. با هماهنگی بانک مرکزی و بانکهای عامل، تلاش داریم بودجه چهار ساله دولت را بهگونهای تنظیم کنیم که پوشش و حجم حمایتها بیشتر شود. جزئیات این افزایشها بهزودی اعلام خواهد شد.
وزیر ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: توانیابان بخش جداییناپذیر جامعه هستند و ما وظیفه داریم با ایجاد فرصتهای برابر، استعدادهای آنان را در همه عرصهها شکوفا کنیم. جامعهای که توانیابان در آن فعال باشند، جامعهای پویا و انسانیتر است.