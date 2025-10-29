اجتماع بزرگ نوجوانان آرمانی لشکر قدس با محوریت تقویت روحیه استکبارستیزی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، روز جمعه ۹ آبان‌ در قطعه ۵۰ گلزار شهدای بهشت زهرا (س) و در جوار مزار شهید آرمان علی‌وردی برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان-  به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره‌ی شهدا، به‌ویژه شهید آرمان علی‌وردی، شهیده فائزه رحیمی و شهدای دانش‌آموز جنگ دوازده‌روزه، اجتماع بزرگ نوجوانان آرمانی لشکر قدس با محوریت تقویت روحیه‌ی استکبارستیزی و تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

این اجتماع باشکوه با حضور نوجوانان و خانواده‌های شهدا برگزار خواهد شد و فرصت تازه‌ای برای تجدید عهد نسل جوان انقلاب با آرمان‌های شهیدان و ارزش‌های اسلام و انقلاب اسلامی فراهم می‌سازد.

در این آیین که از سوی ستاد شهید آرمان برگزار می‌شود، آیتم‌های متنوع فرهنگی و هنری با محور‌های حماسی و معنوی اجرا می‌شود که از جمله آنها اجرای سرود نوبت من با صدای رضا هلالی و همراهی گروه سرود احسان است؛ سرودی که مضامین وفاداری، ایثار و تداوم مسیر شهدا را در جان نوجوانان زنده می‌کند.

مجری‌گری این برنامه را حامد سلطانی بر عهده دارد و بخش‌های مختلف مراسم با روایت‌گری مرتضی صفایی و حجت‌الاسلام حسین آقامیری همراه خواهد بود؛ روایتی از ایمان، مقاومت و فداکاری شهدایی که چراغ راه نسل امروز شده‌اند.

بخش کودک برنامه نیز با اجرای چهره‌های محبوب حامد مدرس و احسان مهدی برگزار می‌شود و با زبانی ساده و آموزنده مفاهیم فداکاری، امید و حقیقت را برای کودکان و نوجوانان بازگو می‌کند.

در ادامه، گروه سرود نجم‌الثاقب با اجرای مجموعه‌ای از سرود‌های آرمان‌گرایانه، پیام وحدت، امید و مقاومت نسل جوان ایران را طنین‌انداز خواهد کرد.

اجتماع نوجوانان آرمانی لشکر قدس، روز جمعه ۹ آبان‌ماه ساعت ۹ صبح، قطعه ۵۰ بهشت زهرا (س)، جوار مزار شهیدان آرمان علی‌وردی و حاجی‌زاده.

این رویداد تبلور حضور نسل آرمانی انقلاب اسلامی در مسیر استمرار راه شهیدان و مقابله با استکبار جهانی است.

برچسب ها: آرمان علی وردی ، شهرداری تهران
خبرهای مرتبط
فعالیت ۴ پاتوق سالمندی در تهران/ افتتاح دو مرکز جدید؛ به‌زودی
حریم شهر تهران برای نخستین بار و به صورت رسمی تعیین شد/ شهرداری تهران به وظایف قانونی خود عمل کند
پایان مقاوم‌سازی واحد‌های آسیب‌دیده جنگ تا اردیبهشت ۱۴۰۵
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تشکیل پرونده قضایی برای فائزه هاشمی در ساعات اولیه انتشار مصاحبه جنجال‌برانگیزش
عمویم با چاقو مرا نابینا کرد
پاساژهای شانزلیزه و آلومینیوم پلمب شدند
سرقت زیورآلات و ارز‌های خارجی از خانه یک آشنا/ متهم دستگیر شد
فرایند فرزندخواندگی در استان تهران تسهیل شد/ واگذاری کودک در کمتر از پنج ماه
کشف بسته مشکوک و قرص‌های قاچاق در اداره پست ورآورد
تمامی دستورات عملیاتی باید پیوست پدافند غیرعامل داشته باشند
هشدار پلیس آگاهی درباره کلاهبرداری در پوشش «لیزینگ خودرو»
نیاز شرکت‌های دارویی به مواداولیه با کشت کنترل شده شقایق الیفرا قابل تامین است
ماجرای تیراندازی در منطقه سوهانک تهران چه بود؟
آخرین اخبار
بانک اطلاعاتی هنرمندان دارای معلولیت تکمیل می‌شود
در تلاش برای افزایش تسهیلات ازدواج و اشتغال جوانان هستیم
اجتماع نوجوانان لشکر قدس برگزار می‌شود
ماجرای تیراندازی در منطقه سوهانک تهران چه بود؟
انجام ۵۸۸ عملیات امدادونجات در سراسر کشور طی هفته گذشته
جاده چالوس یکطرفه شد/ محدودیت‌های جدید از سوی پلیس راه فراجا اعلام شد
فرایند فرزندخواندگی در استان تهران تسهیل شد/ واگذاری کودک در کمتر از پنج ماه
رایزنی ایران و افغانستان برای تامین حقابه تالاب هامون
تاکید پلیس در ممنوعیت استفاده موتورسیکلت از خط ویژه + فیلم
تفاوت عمده باهوش و عاقل به زبان ساده + فیلم
تشکیل پرونده قضایی برای فائزه هاشمی در ساعات اولیه انتشار مصاحبه جنجال‌برانگیزش
سرقت زیورآلات و ارز‌های خارجی از خانه یک آشنا/ متهم دستگیر شد
اجرای طرح سراسری سرشماری از گونه‌های شاخص حیات وحش آغاز شد
کشف بسته مشکوک و قرص‌های قاچاق در اداره پست ورآورد
نیاز شرکت‌های دارویی به مواداولیه با کشت کنترل شده شقایق الیفرا قابل تامین است
حتی یک مورد محکومیت منجر به حبس اصحاب رسانه نداشتیم
تمامی دستورات عملیاتی باید پیوست پدافند غیرعامل داشته باشند
هشدار پلیس آگاهی درباره کلاهبرداری در پوشش «لیزینگ خودرو»
اوحدی: آزمون جذب فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد برگزار می‌شود
حریم شهر تهران برای نخستین بار و به صورت رسمی تعیین شد/ شهرداری تهران به وظایف قانونی خود عمل کند
عمویم با چاقو مرا نابینا کرد
بیشترین عناوین اتهامی رسانه‌ها چیست؟
فعالیت ۴ پاتوق سالمندی در تهران/ افتتاح دو مرکز جدید؛ به‌زودی
پایان مقاوم‌سازی واحد‌های آسیب‌دیده جنگ تا اردیبهشت ۱۴۰۵
۶۸ درصد پیام‌ها به بهزیستی درباره توانبخشی است
تشکیل کارگروه رفع مشکلات بخش خصوصی در حوزه‌های حقوقی و قضایی
بررسی بیمه رانندگان آنلاین در مجلس/ دولت نظرش را اعلام نکرده است
پاساژهای شانزلیزه و آلومینیوم پلمب شدند
گوشت‌های عرضه‌شده در میادین شهرداری گوشت بره نر است؛ تنظیم‌بازاری یا یارانه‌ای نیست
حمل و نقل معلولین در شهرستان‌ها؛ دغدغه‌ای که هنوز حل نشده است