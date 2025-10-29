باشگاه خبرنگاران جوان- به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطرهی شهدا، بهویژه شهید آرمان علیوردی، شهیده فائزه رحیمی و شهدای دانشآموز جنگ دوازدهروزه، اجتماع بزرگ نوجوانان آرمانی لشکر قدس با محوریت تقویت روحیهی استکبارستیزی و تجدید عهد با آرمانهای انقلاب اسلامی برگزار میشود.
این اجتماع باشکوه با حضور نوجوانان و خانوادههای شهدا برگزار خواهد شد و فرصت تازهای برای تجدید عهد نسل جوان انقلاب با آرمانهای شهیدان و ارزشهای اسلام و انقلاب اسلامی فراهم میسازد.
در این آیین که از سوی ستاد شهید آرمان برگزار میشود، آیتمهای متنوع فرهنگی و هنری با محورهای حماسی و معنوی اجرا میشود که از جمله آنها اجرای سرود نوبت من با صدای رضا هلالی و همراهی گروه سرود احسان است؛ سرودی که مضامین وفاداری، ایثار و تداوم مسیر شهدا را در جان نوجوانان زنده میکند.
مجریگری این برنامه را حامد سلطانی بر عهده دارد و بخشهای مختلف مراسم با روایتگری مرتضی صفایی و حجتالاسلام حسین آقامیری همراه خواهد بود؛ روایتی از ایمان، مقاومت و فداکاری شهدایی که چراغ راه نسل امروز شدهاند.
بخش کودک برنامه نیز با اجرای چهرههای محبوب حامد مدرس و احسان مهدی برگزار میشود و با زبانی ساده و آموزنده مفاهیم فداکاری، امید و حقیقت را برای کودکان و نوجوانان بازگو میکند.
در ادامه، گروه سرود نجمالثاقب با اجرای مجموعهای از سرودهای آرمانگرایانه، پیام وحدت، امید و مقاومت نسل جوان ایران را طنینانداز خواهد کرد.
اجتماع نوجوانان آرمانی لشکر قدس، روز جمعه ۹ آبانماه ساعت ۹ صبح، قطعه ۵۰ بهشت زهرا (س)، جوار مزار شهیدان آرمان علیوردی و حاجیزاده.
این رویداد تبلور حضور نسل آرمانی انقلاب اسلامی در مسیر استمرار راه شهیدان و مقابله با استکبار جهانی است.