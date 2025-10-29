باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال ایران از ساعت ۱۸ امروز (چهارشنبه) در مرحله دوم نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زیر ۱۷ سال جهان به مصاف کره‌جنوبی رفت و برابر این حریف آسیایی پیروزی رسید.

ملی‌پوشان هندبال ایران با کسب قهرمانی در قاره آسیا که با شکست کره‌جنوبی در فینال به دست آمد، جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان را به دست آوردند و امشب بار دیگر و این بار در قهرمانی جهان به مصاف کره رفتند و در پایان با نتیجه ۲۱- ۳۰ پیروزی رسیدند.

این دومین برد تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال ایران در مسابقات قهرمانی جهان در مراکش بود. پیش از این شاگردان محسن طاهری موفق به شکست پورتوریکو شده بودند و مقابل آلمان و آرژانتین هم شکست خوردند.

بدین ترتیب تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال ایران روز جمعه ۹ آبان ماه در آخرین بازی خود در جریان مسابقات جهانی، برای کسب مقام نهم جهان به مصاف برنده دیدار پورتوریکو و مراکش خواهد رفت.