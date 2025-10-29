در پی انتشار فیلمی در فضای مجازی مبنی بر وقوع سرقت مسلحانه نافرجام از یک واحد طلافروشی در شهر کوهنانی، رئیس دادگاه عمومی بخش کوهنانی توضیحاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - در پی انتشار فیلمی در فضای مجازی مبنی بر وقوع سرقت مسلحانه نافرجام از یک واحد طلافروشی در شهر کوهنانی، امین رومیانی، رئیس دادگاه عمومی بخش کوهنانی توضیحاتی را مطرح کرد و گفت: به اطلاع عموم می‌رسد که این حادثه در تاریخ ۲۹ شهریورماه سال جاری در استان لرستان رخ‌داده است.

وی گفت: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، فردی با استفاده از ماسک سیلیکونی و لباس مشابه نیرو‌های انتظامی، با سلاح گرم اقدام به تیراندازی به سمت مغازه طلافروشی کرده و وارد آن شده است. بااین‌حال، به دلیل نقص فنی و قفل‌شدن سلاح، عملیات سرقت ناکام مانده و فرد مهاجم از محل متواری شده است.

رومیانی افزود: پرونده این حادثه با شکایت خصوصی و پیگیری ضابطان قضائی در دادگستری کوهنانی مطرح و به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت. با هماهنگی فرماندهی انتظامی و پلیس آگاهی شهرستان و با بهره‌گیری از اقدامات اطلاعاتی، متهم اصلی و همدستان وی ظرف کمتر از ۷۲ ساعت شناسایی، دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شدند.

