به گفته رئیس سازمان اورژانس کشور تا پایان سال ۵۰۰ دستگاه آمبولانس به ناوگان اورژانس اضافه خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: مسئول بخش مراکز دیسپج اورژانس معمولا کارشناسان خانم هستند.

به گفته وی جذب ۱۵۰۰ نفر خانم در قسمت دیسپچ و برخی از پایگاه های اورژانس برنامه ریزی شده است.

رئیس سازمان اورژانس کشور بیان کرد: بر اساس برنامه ریزی های انجام گرفته شده، تا پایان سال تعداد ۵۰۰ دستگاه آمبولانس خریداری و به سازمان اورژانس کشور اضافه خواهد شد.

میعادفر تصریح کرد: اورژانس وابستگی به محل پایگاه ندارد و پویا و فعال است. آموزش های لازم برای مقابله با زمان بحران به طور مرتب به کارشناسان داده می شود.

رئیس سازمان اورژانس کشور تاکید کرد: همکاری خوبی میان سازمان اورژانس و سازمان های دیگر در مواقع بروز بحران وجود دارد.