باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - قطعیهای مکرر برق، نوسانات شدید ولتاژ، و نبود زیرساختهای مناسب موجب شده تا زندگی روزمره و حتی فعالیتهای اقتصادی و آموزشی مردم این منطقه به شدت تحت تأثیر قرار گیرد.
مشکل از آنجاست که شبکهی برق افرینه سالهاست بهروزرسانی اساسی نشده است. پستهای برق فرسوده، کابلهای قدیمی، و نبود ترانسفورماتورهای کافی، باعث شدهاند تا در ساعات اوج مصرف، سیستم بهراحتی از کار بیفتد. بسیاری از خانوادهها در تابستان با خاموشیهای پیدرپی روبهرو هستند و در زمستان نیز ضعف ولتاژ مانع از کارکرد صحیح وسایل گرمایشی میشود.
این وضعیت تنها زندگی مردم را مختل نکرده، بلکه بر بخشهای تولیدی نیز سایه انداخته است. کارگاههای کوچک، نانواییها، فروشگاهها و حتی مراکز درمانی در افرینه با چالشهای جدی روبهرو هستند. خاموشیهای بیبرنامه باعث از بین رفتن مواد اولیه، خرابی تجهیزات برقی و افزایش هزینههای تعمیر و نگهداری شده است.
نکته نگرانکنندهتر، نبود اطلاعرسانی دقیق از سوی اداره برق است. مردم اغلب بدون اطلاع قبلی با قطعیهای طولانی مواجه میشوند و نمیدانند علت اصلی چیست و چه زمانی مشکل برطرف خواهد شد. این بینظمی و بیاعتمادی به نهادهای خدماترسان، احساس نارضایتی عمومی را افزایش داده است.
مشکلات روشنایی معابر و شبکه توزیع برق افرینه برطرف شود
بخشدار بخش افرینه گفت: مشکلاتی در خصوص روشنایی معابر و شبکه توزیع برق بخش افرینه وجود دارد که باید اقدامات فوری در این زمینه اتخاذ شود.
محمد فرخنژاددر جریان بازدید از شبکه توزیع برق و روشنایی معابر مرکز بخش افرینه که با همراهی هاشمی مدیر توزیع برق شهرستان معمولان انجام شد، بیان کرد: این بازدید با هدف شناسایی و بررسی دقیق ضعفهای شبکه برق و روشنایی معابر انجام و مشکلات و کمبودهایی در برخی از معابر در خصوص برقرسانی و تامین روشنایی معابر احصاء شد.
وی با تاکید بر تسریع در رفع مشکلات روشنایی معابر و شبکه توزیع برق افرینه، ادامه داد: مقرر شد اقدامات لازم و فوری برای رفع مشکلات شناسایی شده در دستور کار اداره توزیع برق شهرستان معمولان قرار گیرد.
بخشدار بخش افرینه تصریح کرد: این اقدامات شامل برنامهریزی برای بهینهسازی شبکه توزیع برق، تقویت ظرفیتها در نقاط دارای افت ولتاژ و نصب و راهاندازی تجهیزات روشنایی در معابر فاقد نور کافی میباشد.
انتظار میرود مسئولان استانی و شرکت توزیع برق لرستان با جدیت بیشتری به موضوع نگاه کنند. نوسازی شبکهی برق افرینه باید به عنوان یک اولویت فوری توسعهای در دستور کار قرار گیرد. تخصیص بودجه برای تعویض ترانسها، تقویت خطوط فشار ضعیف و متوسط، و احداث پستهای جدید میتواند بسیاری از این مشکلات را کاهش دهد.
در کنار اقدامات فنی، لازم است برنامهای برای اطلاعرسانی شفاف و دقیق به مردم تدوین شود. اگر مردم بدانند چه زمانی برق قطع میشود، چرا این اتفاق میافتد، و چه اقدامی در حال انجام است، تحمل و همکاری بیشتری نشان خواهند داد
مردم افرینه شایستهی خدمات پایدار و مطمئن هستند. رفع مشکلات برق نهتنها بهبود زندگی روزمره را به همراه دارد، بلکه میتواند به رونق اقتصادی، افزایش اشتغال، و جلوگیری از مهاجرت جوانان از منطقه کمک کند.