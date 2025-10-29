تیم ایران با کسب ۳ مدال طلا، ۱ نقره و ۲ برنز به کار خود در رقابت‌های کشتی آزاد بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵ پایان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  رقابت‌های کشتی آزاد بازی‌های آسیایی جوانان بحرین روز‌های ۶ و ۷ آبان ماه برگزار شد و در پایان تیم ایران توسط پارسا طهماسبی در وزن ۴۵ کیلوگرم، مرتضی حاج ملامحمدی در وزن ۵۵ کیلوگرم و امیرمحمد زرین کام در وزن ۷۱ کیلوگرم به مدال طلا، آرمان الهی در وزن ۵۱ کیلوگرم به مدال نقره، سید طا‌ها هاشمی در وزن ۶۰ کیلوگرم و محمدپارسا کرمی در وزن ۸۰ کیلوگرم به مدال برنز دست یافت.

نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۴۵ کیلوگرم پارسا طهماسبی در مبارزه نخست با نتیجه ۸ بر ۶ از سد ریکو فروساوا از ژاپن گذشت. وی در دور بعد با نتیجه ۸ بر ۲ یونگ کیانگ هویانگ از چین را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله مقابل بکدولت آگابک از قزاقستان را با نتیجه ۷ بر ۱ شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. طهماسبی در این دیدار با نتیجه ۶ بر ۲ آدیلت موکانبتوف از قرقیزستان را از پیش رو برداشت و به مدال طلا دست یافت.

در ۴۸ کیلوگرم سینا بوستانی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم مقابل ماسامونه یوشیمادو از ژاپن با نتیجه ۵ بر صفر مغلوب شد و با توجه به حضور حریفش در دیدار فینال، به گروه بازنده‌ها رفت. بوستانی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر خیان سابوئلو از فیلیپین را مغلوب کرد و به دیدار رده بندی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۵ بر صفر مغلوب آرنور نورسعیداف از قرقیزستان شد و در جایگاه پنجم ایستاد.

در وزن ۵۱ کیلوگرم آرمان الهی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۵ بر صفر نوراحمد ساریبایف از قرقیزستان را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۶ بر ۴ امامعلی دولت اف از تاجیکستان را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. الهی در این دیدار با نتیجه ۴ بر ۴ مغلوب اولوگبک رشیداف از ازبکستان شد و صاحب مدال نقره شد.

در وزن ۵۵ کیلوگرم یاسین زارع زاده پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر اصیل الموتوا از بحرین را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۴ بر ۴ مغلوب جایور سینگ از هند شد و به گروه بازنده‌ها رفت. زارع زاده در این گروه با نتیجه ۱۰ بر صفر گدارا پوراگاموی از سریلانکا را مغلوب کرد و به دیدرا رده بندی راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۱۰ بر صفر مقابل ابراهیم یسکاکبک از قزاقستان شکست خورد و پنجم شد.

در وزن ۶۰ کیلوگرم سید طا‌ها هاشمی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با توجه به عدم حضور عبداله قحطان از بحرین به پیروزی رسید. وی در دور بعد و در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۸ برر ۷ محمد سروری از افغانستان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این دیدار مقابل باکسیل آسامبک از قزاقستان با نتیجه ۶ بر ۴ مغلوب شد و به دیدار رده بندی رفت. وی در این دیدار با نتیجه ۹ بر ۳ مقابل یاکوب ایبرونوف از تاجیکستان به برتری رسید و به مدال برنز دست یافت.

در وزن ۶۵ کیلوگرم مرتضی حاج ملامحمدی در دور اول با نتیجه ۱۰ بر صفر کارلوس کالاون از فیلیپین را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۱ بر ۲ یاخیبک گانی اف از قرقیزستان را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۶ بر ۴ سوخی الدین علی اف از ازبکستان را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. حاج ملامحمدی در این دیدار با نتیجه ۴ بر ۱ از سد گوراو پونیا از هند گذشت و به مدال طلا دست یافت.

در وزن ۷۱ کیلوگرم امیرمحمد زرین کام در دور نخست با نتیجه ۱۲ بر صفر آنجلو سالود از فیلیپین را از پیش رو برداشت. وی در دور دوم با نتیجه ۴ بر ۳ فرخ بیک جمعه نظراف از ازبکستان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۸ بر ۳ ایوب جان بوزورزودا از تاجیکستان را از پیش رو برداشت و به دیدار فینال راه یافت. زرین کام در این دیدار با نتیجه ۱۰ بر صفر ساتویا کوبایاشی از ژاپن را شکست داد و به مدال طلا دست یافت.

در وزن ۸۰ کیلوگرم محمدپارسا کرمی در دور اول با نتیجه ۱۰ بر صفر انجین زنگ از چین را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۹ بر ۴ مقابل سورابه یاداو از هند به برتری دست یافت و به مرحله نیمه نهایی رفت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر مغلوب بنیاد روفاتوف از ازبکستان شد و به دیدار رده بندی رفت. کرمی در این دیدار با نتیجه ۴ بر صفر مقابل هاروتا شیوتسوکا از ژاپن پیروز شد و به مدال برنز دست یافت.

برچسب ها: کشتی آزاد ، کشتی
خبرهای مرتبط
