وحید شمسایی سرمربی تیم ملی فوتسال ۱۴ بازیکن اعزامی به مسابقات همبستگی کشور‌های اسلامی را معرفی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کادر فنی تیم ملی فوتسال ضمن تقدیر از تلاش همه بازیکن حاضر در اردو که متعهدانه در تمرینات شرکت کردند اسامی ۱۴ بازیکن نهایی را به منظور اعزام به مسابقات کشور‌های اسلامی به میزبانی عربستان اعلام کرد.

بر این اساس باقر محمدی، بهزاد رسولی، حسین طیبی، سعید احمدعباسی، مسلم اولادقباد، محمدحسین درخشانی، مهدی کریمی، سالار آقاپور، مسعود یوسف، بهروز عظیمی، حسین سبزی، محمدحسین بازیار، امیرحسین غلامی و علی خلیلوند بازیکنانی هستند که در این مسابقات پیراهن تیم ملی را خواهند پوشید.

 مهدی رستمی‌ها، سجاد یوسف‌خواه و مهدی اسدشیر سه بازیکن حاضر در اردو بودند که در این تورنمنت تیم ملی را همراهی نخواهند کرد.

تیم ملی فوتسال فردا آخرین تمرین خود را در مرکز ملی فوتسال برگزار و روز جمعه تهران را به مرکز ریاض ترک خواهد کرد تا در مرحله مقدماتی مسابقات کشور‌های اسلامی روبروی تیم‌های مراکش، افغانستان و تاجیکستان قرار گیرد.

برچسب ها: تیم ملی فوتسال ایران ، فوتسال ، وحید شمسایی
