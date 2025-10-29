باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - هدف اصلی از احداث دایک، محافظت از مناطق مسکونی، زمینهای کشاورزی، جادهها و تأسیسات زیربنایی در برابر خطر طغیان رودخانهها، دریاچهها یا سیلابهای ناگهانی میباشد.
دایک حفاظتی به طور معمول سازهای خطی و طویل است که از خاک، سنگ، یا مصالح ترکیبی ساخته میشود و در امتداد کرانهٔ رودخانه یا سواحل قرار میگیرد. این سازه با ایجاد ارتفاعی بیشتر از سطح آب معمولی، از سرریز شدن آب به دشتهای پست و مناطق انسانی جلوگیری میکند. در بسیاری از نقاط کشور، این دایکها در مجاورت روستاها یا زمینهای کشاورزی احداث میشوند تا از خسارات ناشی از سیلهای فصلی جلوگیری شود.
۴۰ میلیاردتومان برای تکمیل دایک حفاظتی معمولان نیاز است
رئیس امور آب پلدخترگفت: تکمیل دایک حفاظتی شهرمعمولان نیازمند ۴۰ میلیارد تومان اعتبار است.
اکبر مهری به آخرین وضعیت دایک حفاظتی شهر معمولان، اشاره و اظهارکرد: پروژه دایک حفاظتی شهر معمولان شامل چهار قرارداد یا پیمان بوده که هر چهار قرارداد تحویل موقت شده که هزار و ۷۰۰ متر طول دایک اجرا شده است.
وی تصریح کرد: تاکنون ۴۵ میلیارد تومان برای دایک حفاظتی شهر معمولان هزینه شده و ۱۶۰ متر از طول دایک باقی مانده و اجرا نشده است که اسناد مناقصه آن آماده و نیازمند تأمین اعتبار به مبلغ ۴۰ میلیارد تومان است.
رئیس امور آب پلدخترگفت:دایک گلزار شهدای معمولان شامل ۲ قرارداد بوده که هر ۲آن تحویل موقت شده، طول دایک به اندازه ۲۱۵ متر است که اجرا و تاکنون ۲۰ میلیارد تومان برای این پروژه هزینه شده است.
وی افزود: تکمیل پروژه شامل دفع آبهای سطحی میباشد و تثبیت ترانشه آن نیازمند ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار است که در صورتجلسه هشتم مرداد ماه سال جاری، نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس با مدیران ارشد وزارت نیرو مصوب شد، معاونت برنامهریزی این وزارت در سال جاری ۱۰ میلیارد تومان به دیواره داخل شهر معمولان اختصاص دهد.
مهری با بیان این که حد بستر رودخانه کشکان در محدوده منطقه دردیا مشخص شده است، یادآورشد: بالادست مسیل دردیا توسط امورآب ساماندهی و دیواره حفاظتی با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان برای جلوگیری از ورود سیلاب به مناطق مسکونی احداث شده است.
وی بر ضرورت احداث پل در منطقه دردیا تأکید و خاطرنشان کرد: کشاورزان منطقه دردیا با احداث کانال به روش سنتی در این منطقه مخالفت میکنند و مایل هستند که آب در زمینهای کشاورزی پخش شود از این رو برای حل این مشکل باید مسیر جریان آب باز و مسیر تردد مردم ساماندهی شود.
رئیس امور آب پلدخترگفت: ۲۰ دهنه پل در این شهرستان شرایط عبور ایمن سیلاب را ندارند که مختصات کامل آنها به راهداری و حملونقل جادهای اعلام شده، نیاز به اصلاح داشتند؛ از این موارد هفت دهنه پل هنوز اصلاح نشده است که در سال جاری و بارندگیهای پیش رو با مشکل مواجه میشوند.
وی ادامه داد: این پلها یا طراحی نامناسبی دارند و در زمان احداث به دبی سیلابهای عبوری توجهی نشده بهمرورزمان رسوبگذاری در کنار پلها انجام شده و سبب شده توانایی عبور سیلاب را نداشته باشند.
مهری یادآورشد: در مواقع بارندگی در منطقه سراب جهانگیر پلدختر، روانابها به درون جاده پلدختر به خرمآباد سرازیر میشوند که مشکلاتی را برای تردد مردم ایجاد میکنند.
رئیس امور آب پلدخترگفت:باتوجهبه اهمیت موضوع، راهداری دراسرعوقت اصلاح این پلها را در دستور کار قرار دهد، در غیر این صورت باتوجهبه تقاطعی بودن سازه پلها، تردد مردم با مشکل مواجه میشود.
اهمیت و ضرورت احداث
با توجه به تغییرات اقلیمی و افزایش بارشهای سیلآسا در سالهای اخیر، احداث و نگهداری دایکهای حفاظتی اهمیت دوچندان یافته است. تجربه نشان داده که نبود یا ضعف دایکها در برخی مناطق، سبب بروز خسارات سنگین مالی و انسانی شده است. دایکهای استاندارد نه تنها مانع ورود آب میشوند، بلکه در کنترل مسیر جریان سیلاب و کاهش سرعت آن نیز مؤثر هستند.
دایکها پس از احداث، نیازمند بازرسی و نگهداری مستمر هستند. عواملی همچون نفوذ آب، رشد گیاهان عمیقریشه، حفر گودال توسط جانوران، یا فرسایش ناشی از جریان آب میتوانند باعث تضعیف ساختار دایک شوند. در نتیجه، پایش منظم و تعمیرات بهموقع برای تضمین کارایی بلندمدت این سازه ضروری است.
دایکهای حفاظتی علاوه بر نقش فوری در جلوگیری از سیلاب، در توسعهٔ پایدار مناطق سیلخیز نیز مؤثرند. این سازهها با ایجاد امنیت برای سکونت و کشاورزی، امکان سرمایهگذاری، آبادانی و رشد اقتصادی مناطق در معرض خطر را فراهم میسازند.
دایک حفاظتی نماد تعامل سازندهٔ انسان با طبیعت است؛ سازهای ساده، اما حیاتی که با طراحی مهندسی دقیق و نگهداری اصولی، میتواند از بروز فاجعه جلوگیری کند. سرمایهگذاری در ساخت، ترمیم و بهسازی دایکها در واقع سرمایهگذاری بر امنیت، رفاه و پایداری زیستبوم انسانی است.