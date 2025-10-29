باشگاه خبرنگاران جوان _ محمدی رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زابل در تشریح این حادثه گفت؛ ساعت حدود ۱۱:۴۵ امروز چهارشنبه ۷ آبان ماه ۱۴۰۴، در پی وقوع حادثه برخورد یک دستگاه خودروی پژو پارس با یک دستگاه پراید در شهرستان نیمروز محور زابل - نهبندان حوالی کارخانه آسفالت نیرو‌های عملیاتی اورژانس بلافاصله پس از دریافت گزارش از سامانه ۱۱۵، به محل حادثه اعزام شدند.

پس از حضور تیم‌های امدادی، مشخص شد متأسفانه در این سانحه دو نفر از سرنشینان خودرو‌ها به علت شدت جراحات در محل حادثه فوت نموده و دو نفر دیگر دچار مصدومیت شده‌اند.

محمدی عنوان داشت: یکی از مجروحان که حال مساعدی نداشت و وضعت وی رو به وخامت بود پس از دریافت خدمات اولیه درمانی توسط پرسنل اورژانس بلافاصله با آمبولانس به بیمارستان امیرالمومنین علی (ع) منتقل شد و مصدوم دیگر قبل از رسیدن آمبولانس کمکی در صحنه توسط خودرو‌های عبوری به مرکز درمانی انتقال یافت.

لازم به ذکر است مصدومان فوت شده توسط کد دوم اعزامی از پایگاه ادیمی به بیمارستان منتقل شد.

علت دقیق حادثه توسط کارشناسان پلیس راهور در حال بررسی است