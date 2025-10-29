رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زابل از خدمات رسانی به مصدومان این حادثه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ محمدی رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زابل در تشریح این حادثه گفت؛ ساعت حدود ۱۱:۴۵ امروز چهارشنبه ۷ آبان ماه ۱۴۰۴، در پی وقوع حادثه برخورد یک دستگاه خودروی پژو پارس با یک دستگاه پراید در شهرستان نیمروز محور زابل - نهبندان حوالی کارخانه آسفالت نیرو‌های عملیاتی اورژانس بلافاصله پس از دریافت گزارش از سامانه ۱۱۵، به محل حادثه اعزام شدند.

پس از حضور تیم‌های امدادی، مشخص شد متأسفانه در این سانحه دو نفر از سرنشینان خودرو‌ها به علت شدت جراحات در محل حادثه فوت نموده و دو نفر دیگر دچار مصدومیت شده‌اند.

محمدی عنوان داشت: یکی از مجروحان که حال مساعدی نداشت و وضعت وی رو به وخامت بود پس از دریافت خدمات اولیه درمانی توسط پرسنل اورژانس بلافاصله با آمبولانس به بیمارستان امیرالمومنین علی (ع) منتقل شد و مصدوم دیگر قبل از رسیدن آمبولانس کمکی در صحنه توسط خودرو‌های عبوری به مرکز درمانی انتقال یافت.

لازم به ذکر است مصدومان فوت شده توسط کد دوم اعزامی از پایگاه ادیمی به بیمارستان منتقل شد.

علت دقیق حادثه توسط کارشناسان پلیس راهور در حال بررسی است

برچسب ها: فوریت های پزشکی ، حادثه رانندگی
خبرهای مرتبط
ده مصدوم در اثر برخورد دو دستگاه خودرو در کرمان
۶ کشته در تصادف هولناک محور راین به جیرفت
۶ کشته و مصدوم در تصادف محور کرمان- رفسنجان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ضربات کاری پلیس استان سیستان و بلوچستان به قاچاقچیان مواد مخدر
دستگیری عامل تیراندازی در زابل
کشف محموله ۱۶۰ میلیارد ریالی موتور قایقِ قاچاق در کنارک
مطالعات دانشگاه زابل مبنای تدوین مدل اجرایی کنترل ریزگرد‌های تالاب هامون قرار می‌گیرد
استاندار: اتهام قاچاق سوخت به مردم سیستان و بلوچستان ناعادلانه است
۱۴ کشته و مجروح در برخورد پژو پارس و پراید در نیمروز سیستان
تشریح برنامه‌های هفته بسیج دانش‌آموزی در سیستان و بلوچستان؛ تمرکز بر جهاد تبیین و انسجام برای ۱۳ آبان
آخرین اخبار
تشریح برنامه‌های هفته بسیج دانش‌آموزی در سیستان و بلوچستان؛ تمرکز بر جهاد تبیین و انسجام برای ۱۳ آبان
۱۴ کشته و مجروح در برخورد پژو پارس و پراید در نیمروز سیستان
استاندار: اتهام قاچاق سوخت به مردم سیستان و بلوچستان ناعادلانه است
مطالعات دانشگاه زابل مبنای تدوین مدل اجرایی کنترل ریزگرد‌های تالاب هامون قرار می‌گیرد
دستگیری عامل تیراندازی در زابل
کشف محموله ۱۶۰ میلیارد ریالی موتور قایقِ قاچاق در کنارک
ضربات کاری پلیس استان سیستان و بلوچستان به قاچاقچیان مواد مخدر
کشف چهار اثر باستانی از قاچاقچیان در سیستان و بلوچستان
پیش‌بینی کاهش دما و خیزش گرد و خاک در شمال و مرکز سیستان و بلوچستان