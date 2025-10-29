مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با اشاره به حریق یک فروند لنج باری در بندر چارک، گفت: با حضور به‌موقع نیروهای آتش‌نشانی و انجام عملیات جداسازی، اوضاع در محل حادثه تحت کنترل است.

باشگاه خبرنگاران جوان _ مهرداد حسن زاده شامگاه چهارشنبه اظهار کرد: ساعت ۱۷:۵ دقیقه امروز (چهارشنبه)، شاهد وقوع یک فروند لنج باری در بندر چارک بودیم.

وی افزود: به محض اطلاع از حادثه، تیم‌های عملیاتی شامل واحد آتش نشانی بندرچارک و واحد آتش نشانی اداره بندر، به محل حادثه اعزام شدند و دستور آماده باش به آتش نشانی شهر بندرلنگه نیز صادر شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان ادامه داد: هم اکنون عملیات جداسازی این لنج باری انجام شده و اوضاع تحت کنترل است.

حسن‌زاده تاکید کرد: عملیات اطفا همچنان ادامه دارد و علت حادثه نیز در دست بررسی است.

منبع ایرنا

برچسب ها: آتش سوزی ، لنج
خبرهای مرتبط
اتخاذ تصمیمات لازم برای بازسازی ۲۵ لنج آسیب‌دیده در آتش‌سوزی پارسیان
بحران ایمنی مجتمع‌های تجاری قشم با آتش‌سوزی‌های پی‌درپی
آتش‌سوزی در مجتمع تجاری اطلس بندر درگهان جزیره قشم/ حریق مهار شد + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دستگیری عامل اصلی قاچاق سوخت در هرمزگان
تجلی فرهنگ قرآنی در خانواده صنعت گاز کشور
آخرین اخبار
دستگیری عامل اصلی قاچاق سوخت در هرمزگان
تجلی فرهنگ قرآنی در خانواده صنعت گاز کشور
نانوایی‌های سنگک بندرعباس دوباره فعال شدند؛ بررسی آنالیز جدید در شورای آرد و نان استان
طرح ملی «اتصال (طاها)» به‌زودی در هرمزگان اجرایی می‌شود
گره کور ترافیکی میدان سایت بندرعباس در مسیر گشایش نهایی