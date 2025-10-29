باشگاه خبرنگاران جوان - احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان قهرمانی دختران و پسران والیبال ایران در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین را تبریک گفت.

در این پیام آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

عرصه‌ی رقابتی والیبال در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین باز دیگر تجلی اقتدار والیبال ایران را در قاره کهن به منصه ظهور رساند و ظهور و بروز استعداد‌های برتر این رشته نیز نویدبخش نسلی پرازنده برای آینده‌ی این رشته شد.

نمایش زیبای والیبال از سوی دختران و پسران ایران همراه با فتح مسابقات و دستیابی به خوش‌رنگ‌ترین مدال، سبب‌ساز روزی خوب برای کاروان سفیران امید شد و مصداق بارزی از پیروزی غرور آفرین بود.

به دختران و پسران والیبال ایران کادر فنی و سرپرستی و کادر مدیریتی فدراسیون به عنوان زمینه‌سازان این افتخار تبریک می‌گویم.

امیدوارم روز‌های پرافتخارتری برای پسران قهرمان و دختران تاریخ‌ساز والیبال ایران پیش‌رو باشد.