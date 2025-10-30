باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حبیب اسداله نژاد مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران گفت: دولت امسال حدود پنج میلیارد دلار برای نهاده‌های دامی اختصاص داد که از این میزان، حدود ۴.۶ میلیارد دلار مربوط به بدهی‌های سال گذشته بوده است که عملا واردکنندگان کمتر از یک میلیارد دلار ارز برای امسال دریافت کرده‌اند.

به گفته وی، بنابر پیگیری‌های صورت گرفته هفته گذشته رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی کل کشور دستور ورود به این موضوع را داد و روز گذشته رئیس مجلس نیز آن را در دستور کار قرار داده است.

اسداله نژاد قیمت کنونی هرکیلو مرغ زنده در واحدهای مرغداری به رغم عدم‌تامین نهاده های دامی ۸۷ هزار و ۵۰۰ تومان با تلورانس ۵ درصد است.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: روزانه بیش از ۷۰۰ تا ۸۰۰ تن مرغ در میادین تهران از استان های معین گلستان، گیلان، مازندران، سمنان، قزوین و اصفهان عرضه می شود.

اسداله نژاد گفت: نظارت ها بعد از کشتار و ورود به واحدهای صنفی حداقلی است به طوریکه در میادین ۱۲۲ هزارتومان مرغ برای مصرف کننده عرضه می شود.