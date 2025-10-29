باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
از کارزار حمایت تا کارخانه امضاهای تقلبی + فیلم

کارزار‌های حمایتی از پهلوی در فضای مجازی، کمپین‌های جعلی بوده که با حمایت‌های رژیم صهیونیستی پشتیبانی می‌شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ رژیم صهیونیستی شبکه‌ای از هوش مصنوعی و ربات را برای حمایت از پهلوی به کار گرفته بود، آمار سازی‌هایی که قرار بود اعتبار بیاورد ولی باز هم رسوایی به بار آورد.

