باشگاه خبرنگاران جوان ـ متن کامل اطلاعیه به این شرح است:
به اطلاع متقاضیان شرکت در آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری سال ۱۴۰۴ میرساند که آزمون صبح روز پنجشنبه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ در ۳۶ شهرستان مختلف کشور (به شرح اسامی جدول شماره ۱ مندرج در ذیل این اطلاعیه) برگزار میشود.
فرآیند برگزاری آزمون صبح از ساعت ۸:۰۰ آغاز و دربهای ورود به جلسه امتحان نیم ساعت قبل از شروع فرآیند آزمون بسته خواهد شد، لذا همۀ متقاضیان باید قبل از بسته شدن دربهای ورودی در محل حوزه امتحانی خود حاضر باشند.
الف) نحوه و زمان پرینت کارت شرکت در آزمون
برگ راهنما و کارت شرکت در آزمون از روز دوشنبه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ بر روی درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار میگیرد و متقاضیان میتوانند با وارد کردن شماره پرونده و اطلاعات شناسنامهای (نام، نامخانوادگی، شماره ملی، سال تولد و …) خود نسبت به مشاهده و تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام و براساس آدرس تعیین شده بر روی پرینت کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه نمایند.
برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامی است.
ب) آدرس، محل رفع نقص کارت و مندرجات کارت شرکت در آزمون
۱- با توجه به دریافت اطلاعات شناسنامهای متقاضیان از سامانه ثبت احوال، امکان ویرایش اطلاعات شناسنامهای وجود ندارد؛ لذا چنانچه مغایرتی در اطلاعات شناسنامهای کارت شرکت در آزمون شما وجود دارد ضروری است موارد مغایرت را از اداره ثبت احوال منطقه سکونت خود پیگیری نمایید.
۲- چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای مربوط به سهمیه، تاریخ فارغالتحصیلی و عنوان رشته تحصیلی وجود دارد، تا قبل از تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ منحصراً به درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و از آن طریق نسبت به اصلاح موارد اقدام نمائید.
تذکر مهم در خصوص سهمیه:
متقاضیانی که در زمان ثبتنام متقاضی استفاده از سهمیه بودهاند و سهمیه درخواستی آنان از طرف ارگان مربوط مورد تأیید قرار نگرفته است، ضرورت دارد پس از مراجعه به قسمت ویرایش اطلاعات و اصلاح سهمیه، عدم تأیید سهمیه خود را از ارگان ذیربط پیگیری نمایند.
۳- درصورتی که نسبت به موارد مشروح ذیل معترض هستید، ضرورت دارد در روز چهارشنبه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۰۰ و ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ بر اساس آدرس درج شده در جدول شماره ۲ (مندرج در ذیل این اطلاعیه) به نماینده این سازمان مستقر در واحد رفع نقص مراجعه نمائید. در غیر این صورت مطابق ضوابط با داوطلب رفتار خواهد شد.
۳-۱- چنانچه نسبت به بندهای مربوط به جنس، معلولیت و شدت معلولیت معترض هستید.
تبصره: درخصوص بند ۶ (معلولیت و شدت معلولیت) چنانچه خواستار اعمال بند فوق هستید، لازم است فرم مخصوص معلولیت را از اداره بهزیستی محل سکونت خود دریافت و آن را تحویل واحد رفع نقص نمائید تا اقدامات لازم در این خصوص بعمل آید.
۳-۲- چنانچه عکس روی کارت داوطلب دارای اشکالاتی از جمله فاقد مُهر، واضح نبودن عکس و یا اشتباه عکس است ضروری دارد ضمن همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، ۲ قطعه عکس ۴×۳ و کارت ملی یا شناسنامه عکسدار مطابق ساعت و تاریخ اعلام شده در بند «۳» به نماینده سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در واحد رفع نقص مراجعه نمائید و موضوع را پیگیری نموده تا مشکل برطرف شود.
در غیر این صورت فرد به عنوان متخلّف تلقی و برابر مقررات با وی رفتار خواهد شد.
ضمناً سایر اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون هر متقاضی بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبتنام که توسط خود داوطلب تکمیل شده، در نظر گرفته شده است.
۳-۳ – چنانچه شماره داوطلبی شما چه به صورت عددی و یا به صورت حروف ناخوانا است.
۴- سایر اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون هر متقاضی بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبتنام که توسط خود متقاضی تکمیل شده، در نظر گرفته شده است.
یادآوری: متقاضیان برای آگاهی بیشتر از ضوابط آزمون، برگ راهنمای شرکت در آزمون را که بر روی درگاه اطلاعرسانی این سازمان قرار دارد بطور دقیق مطالعه نمایند.