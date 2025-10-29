شهردار منطقه ۱۱ تهران گفت: نیوجرسی‌ها را درب پاساژهای آلومینیوم و شانزلیزه به گونه‌ای قرار دادیم تا کسبه امکان تردد برای انجام امور ضروری را داشته باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی قمی، شهردار منطقه ۱۱ درخصوص قرار دادن نیوجرسی در مقابل دو پاساژ آلومینیوم و شانزلیزه (قائم) گفت: در سال‌های گذشته اخطار‌هایی مبنی بر ناایمن بودن مجتمع‌های تجاری آلومینیوم و شانزلیزه از سوی شهرداری تهران به اعضای هیات مدیره و مالکان این دو پاساژ ابلاغ شده است. به طوری که در چند سال گذشته تفاهماتی برای ایمن سازی این پاساژ‌ها انجام شده است. در سال ۱۴۰۴ و در ماه‌های گذشته نیز جلساتی را در باب ایمن سازی این دو مجموعه با مالکان برگزار کردیم. 

وی افزود: بنیاد مستضعفان که مالک اصلی پاساژ آلومینیوم است به صورت مکتوب در ۱۴۰۴/۲/۲۸ اعلام کرد که ظرف مدت ۴ ماه بحث ایمن سازی را انجام می‌دهد، اما متاسفانه انجام نشده است و حتی یک ماه مهلت بیشتر هم به آنها داده شد ولی تنها حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد ایمن سازی‌ها انجام شده و به نظر تیم فنی شهرداری، تکمیل ایمن سازی آن حدود یک ماه زمان خواهد برد.

قمی ادامه داد: ما برخلاف میل مان نیوجرسی‌هایی را در مقابل این دو پاساژ قرار دادیم و طوری این کار را انجام دادیم که تا حدود ۷۲ ساعت اگر کسبه خواستند تردد کنند و یا بار و کالایی را جابجا کنند قادر به انجام آن باشند و پس از این مدت اجازه تردد داده نخواهد شد.

شهردار منطقه ۱۱ با بیان اینکه از کسبه این دو پاساژ تقاضا داریم که از مالکان بخواهند که ایمن سازی این دو مجموعه را دنبال کنند، عنوان کرد: پاساژ شانزلیزه نیز که وابسته به ارگان و نهاد دولتی خاصی نیست، بر اساس اعلام مالکان باید تا ۳۰ شهریور ایمن سازی می‌شد و حتی این مدت دوبار تمدید شد ولی بحث ایمن سازی آن به پایان نرسید که امیدواریم هر چه سریع‌تر این کار انجام شود.

برچسب ها: ناایمن ، شهرداری
گوشت‌های عرضه‌شده در میادین شهرداری گوشت بره نر است؛ تنظیم‌بازاری یا یارانه‌ای نیست