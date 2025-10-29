باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
۲۷۹ مورد اقدام به خودکشی سربازان اسرائیلی + فیلم

در یک سال و نیم گذشته، ۲۷۹ مورد اقدام به خودکشی توسط سربازان اسرائیلی ثبت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - ۲۷۹ تلاش برای خودکشی در ۱۸ ماه گذشته، این آمار سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی از نظامیان صهیونیست است.

 

