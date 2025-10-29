باشگاه خبرنگاران جوان - آیین افتتاحیه چهارمین دوره مسابقات «قهرمان شهر» و بزرگ‌ترین اجتماع باستانی‌کاران کشور با هنرنمایی حدود ۱۴۰۰ باستانی‌کار و با حضور شهردار تهران و چهره‌های سرشناس ورزش ایران در ورزشگاه امام رضا (علیه السلام) برگزار شد.

در این مراسم علاوه بر حضور مدیران ورزشی و شهری، پیشکسوتان، قهرمانان ملی و روسای فدراسیون‌های ورزشی، نام‌آورانی همچون علی پروین، حسن روشن، حسن برزگر، احسان روزبهانی، محسن خلیلی، احسان حدادی، منصور برزگر، داوود فنایی و ... نیز حضور یافتند و از نزدیک آیین افتتاحیه چهارمین دوره رقابت‌های قهرمان شهر را به همراه بزرگترین گردهمایی ورزش آیینی ایران زمین را با هنرنمایی ۲۰۰ مرشد و ۱۱۵۰ باستانی کار، به تماشا نشستند.

زاکانی: قهرمان شهر، الگویی برای نشاط و هویت جدید پایتخت است

علیرضا زاکانی، شهردار تهران در این مراسم ضمن تبریک آغاز چهارمین دوره مسابقات قهرمان شهر گفت: امروز شاهد افتتاحیه‌ای پربرکت برای قهرمان شهر ۴ بودیم. وظیفه خود می‌دانیم که در ورزش همگانی زمینه‌های بیشتری برای مشارکت شهروندان فراهم کنیم. هدف ما ایجاد هویتی تازه برای تهران دوست‌داشتنی است و امیدواریم قهرمان شهر را در اوج ببینیم.

وی با اشاره به تجربه برگزاری سه دوره پیشین افزود: با پشتوانه سه دوره گذشته، امسال به شرایط بهتری رسیدیم. تلاش داریم نشاط اجتماعی را افزایش داده و استعدادیابی ورزشی را گسترش دهیم تا شاهد افتخارات بین‌المللی توسط نمایندگان تهرانی باشیم. مسابقات قهرمان شهر تنها ویژه ورزشکاران نیست، بلکه تلاشی برای جاری کردن ورزش در همه محلات و محیط‌های شهری است.

زاکانی البته در حاشیه این مراسم هم با حضور در جمع خبرنگاران درباره طرح ساخت سه ورزشگاه جدید در تهران گفت: مکان‌یابی اولیه سه مجموعه ورزشی انجام شده و در حال پیگیری انتقال اسناد مربوطه به شهرداری هستیم. با استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی، امیدواریم تا پایان این دوره مدیریت شهری، عملیات اجرایی این پروژه‌ها آغاز شود.

توکلی‌زاده: رکورد تاریخی جدید در ورزش باستانی ایران ثبت شد

در ادامه مراسم، محمدامین توکلی‌زاده معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران نیز در سخنانی اعلام کرد: امروز با حضور حدود ۱۴۰۰ باستانی‌کار، رکورد بزرگ‌ترین اجتماع باستانی کشور ثبت شد. این یک دستاورد تاریخی برای ورزش‌های سنتی ایران است و نشان می‌دهد تهران توانسته میزبان بزرگ‌ترین رویداد ورزش همگانی خاورمیانه باشد.

او با قدردانی از عوامل اجرایی مسابقات افزود: در ماه‌های گذشته، ورزشکاران ملی‌پوش ایرانی بار‌ها پرچم کشورمان را در میادین جهانی برافراشته‌اند و اکنون نیز با همت سازمان ورزش شهرداری تهران، شاهد ثبت رکوردی تازه در ورزش همگانی هستیم. این اتفاق نشان می‌دهد تهران به‌درستی مسیر تبدیل شدن به پایتخت ورزش شهروندی را طی می‌کند.

در بخش‌هایی از این مراسم و پس از رژه تیم‌های ورزشی مناطق ۲۲گانه، علیرضا زاکانی شهردار تهران با اهدای شاخه‌های گل به عکس شهدایی که کنار زمین چمن ورزشگاه نصب شده بود، ادای احترام کرد و از مادر شهید طوقانی نیز تقدیر و تجلیل به عمل آورد.

گفتنی است رقابت‌های قهرمان شهر ۴، از اواخر فصل بهار، در دو بخش بانوان و آقایان و در رشته‌های بسکتبال، والیبال، فوتبال گل کوچک، فوتبال روی میز، تنیس روی میز، تکواندو، کشتی، شنا، داژبال، ژیمناستیک، بدمینتون، طناب زنی، آمادگی جسمانی، دارت، کورن هول، بهکاپ، پرتاب توپ در حلقه بسکتبال آغاز شده است و پس از برگزاری مسابقات در سطح محله‌ای، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، قهرمانان تهران معرفی خواهند شد. این رقابت‌ها تا اواسط زمستان سال جاری به طول می‌انجامد.