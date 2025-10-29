کریم باقری سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: تصمیم گیری درباره بازی با تراکتور در اختیار من و دیگر همکارانم است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - کریم باقری سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در نشست خبری پیش از دیدار تیم فوتبال پرسپولیس مقابل تراکتور تبریز، درباره غایبان تیمش اظهار کرد: رضا شکاری که کمردرد دارد و در روزهای آینده به تمرینات بازمیگردد، به همراه امید عالیشاه و ابوالفضل بابایی مصدوم ما هستند. سایر نفرات در اختیار داریم و امیدوارم بازی خوبی ارائه کنیم.
او درباره اینکه تراکتور ۱۰ گل در ۲ بازی قبلی خود به ثمر رسانده است، گفت: تراکتور در یکی، ۲ سال گذشته با حضور دراگان اسکوچیچ واقعاً رشد خوبی داشته است و سال گذشته، با شایستگی به مقام قهرمانی لیگ برتر رسید. تراکتور امسال هم تیم خوبی دارد. این تیم فوقالعاده بازی میکند و چون نماینده ایران است، دوست دارم نتایج خوبی در شأن فوتبال تبریز، آذربایجان و ایران بگیرد.
سرمربی موقت تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه ۲ تیم بازی سنگینی پیش رو دارند، تصریح کرد: تراکتور تیم خوبی است و در دو بازی قبلی با تعداد گل زیاد از زمین خارج شد. امیدوارم این تیم در رقابتهای آسیایی پله پله بالا برود. بازیکنان تمرینات خوبی را در روزهای گذشته پشت سر گذاشتهاند و وظیفه هدایت تیم با رفتن وحید هاشمیان و قبل از حضور اوسمار، به من سپرده شد.
باقری در مورد شرایط تیم پرسپولیس خاطر نشان کرد: در این روزها تلاش کردیم پرسپولیس تمرینات خوبی داشته باشد و بازیکنان را برای این مسابقه دشوار آماده کنیم. بازی برای دو تیم سخت است. تمام تلاش خودمان را میکنیم تا بازی خوبی ارائه کنیم و با استفاده از فرصتهای گلزنی به برتری برسیم.
وی درباره قبول پیشنهاد سرمربیگری موقت پرسپولیس عنوان کرد: هاشمیان زحمات زیادی کشید و دوست داشتم او باشد، اما نتیجه در فوتبال و بهویژه در تیمهای بزرگ خیلی مهم شده است. به دلیل نتایجی که گرفتیم، مسئولان باشگاه صلاح دانستند تغییر مربی بدهند و در این مدت که من و بقیه دوستان بالای سر تیم بودیم، باید تمرینات را دنبال میکردیم.
سرمربی موقت تیم فوتبال پرسپول اظهار کرد: مدیریت باشگاه نیز وظیفه را به من سپرد. البته «ما» هستیم و فقط «من» نیستم. بقیه مربیان هم زحمت کشیدهاند و این اتفاقی بود که افتاد. نمیتوان کاری در این باره انجام داد.
باقری با تمجید مجدد از قهرمان فصل گذشته لیگ برتر خاطرنشان کرد: تراکتور تیم بسیار خوبی است و بازیکنان خوب و مربی فوقالعادهای دارد. خداداد عزیزی مدیر تیم تراکتوریکی از دوستان خیلی خوب من است و امیدوارم در مراحل بعدی موفق باشد.
او درباره غیبت تماشاگران در دیدار تراکتور - پرسپولیس با حکم کمیته انضباطی تصریح کرد: زیبایی فوتبال ما به تماشاگران است. شما خبرنگاران بهتر از من میدانید که حال و هوای فوتبال در تبریز با حضور تماشاگران، فوقالعاده میشود و خودم این مسئله را دیدهام. غیبت هواداران هم اتفاقی است که متأسفانه افتاده است.
سرمربی موقت تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه هواداران میتوانند شوک مثبتی به تیم خودشان بدهند، عنوان کرد: دوست داشتم تماشاگران کنار تیم میآمدند، اما بعضی موارد در اختیار من و شما نیست. حضور تماشاگران میتواند برای پرسپولیس مشکلساز شود، اما بازیکنان ما اکثراً باتجربه هستند و اتفاقات مختلفی دیدهاند. فکر میکنم بازیکنان مشکل خاصی نداشته باشند.
باقری در پاسخ به این پرسش که ترکیب پرسپولیس با نظر او انتخاب میشود یا نظر اوسمار لوس ویرا سرمربی منتخب پرسپولیس، گفت: اوسمار بعد از بازی با تراکتور در خدمت تیم خواهد بود و تصمیمگیری درباره بازی فردا، در اختیار من و بقیه همکاران است. ترکیب تیم را بر مبنای تمریناتی که پشت سر گذاشتهایم و بازیکنانی که در اختیار داریم، انتخاب میکنیم.
او درباره وضعیت ادامه همکاری باشگاه پرسپولیس با «مایکل اونینگ»، دستیار آلمانی هاشمیان تصریح کرد: با تمام دستیاران هاشمیان به این بازی آمدهایم. اوسمار دو همکار با خودش آورده و نمیدانم از فردا، چه کسانی در تیم پرسپولیس خواهند بود. مربی آلمانی الان کنار ما هست.