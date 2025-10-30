باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - چند روز پیش بود که سیما فیلم اعلام کرد که به دلیل استقبال گرم مخاطبان از فصل‌های اول و دوم سریال پلیسی - معمایی «کارآگاه علوی»، فصل سوم این مجموعه در راه تلویزیون است و قرار است فصل جدید با کارگردانی سید جمال سید حاتمی وارد مرحله تولید بشود و ادامه ماجرا‌های جنایی و پیچیده «کارآگاه علوی» را روایت کند.

از تغییرات فصل جدید می‌توان به حضور برادرزاده احمد نجفی در نقش «کارآگاه علوی» اشاره کرد، که با خلق داستان‌هایی تازه و پرکشش، مخاطبان را به دنیای رمزآلود و هیجان‌انگیز پلیسی می‌برد.

با وجود اینکه حسن هدایت، کارگردان و نویسنده فصل‌های پیشین در فصل سوم هم دست به قلم شده، اما هنوز معتقد است که به دلیل گذشت ۱۷ سال از پخش فصل دوم «کارآگاه علوی» و افزایش سن احمد نجفی به عنوان شخصیت اصلی داستان، او از پس نقشِ یک کارآگاه قبراق بر نمی‌آید و من نقش را برای یک کارآگاه سرزنده نوشته‌ام.

او در گفت‌و‌گو با ما تاکید کرد که یک کارآگاه باید باهوش و قبراق و قدرتمند باشد. اما اینکه چطور قرار است این معضل افزایش سن حل بشود، نمی‌دانم!

نویسنده «کارآگاه علوی» با بیان اینکه گرچه طبق سفارش تلویزیون فیلمنامه فصل سوم متعلق به سال‌های ۱۳۱۸ تا ۱۳۲۴ است، ولی بازیگری که بناست نقش «کارآگاه علوی» را بازی کند، به شدت پیرتر و ناتوان‌تر از فصل اول و دوم است، افزود: من فیلمنامه سریال را برای یک بازیگر دیگر نوشته بودم. اما نظر سازمان صداوسیما این بود که آقای نجفی عهده‌دار این نقش باشد. در حال حاضر هم فیلمنامه داستان در حال بازنویسی است. چون آقای نجفی ناتوان شده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان نبود برهه زمانی این داستان با توجه به وقفه پیش آمده تغییر کند؟ توضیح داد: بنا بود داستان روایتگر دو سه سال آخر پهلوی اول و دو سه سال پهلوی دوم باشد. چون به آشفتگی‌های اجتماعی و اشغال ایران بپردازد.

پرویز امیری، تهیه‌کننده فصل سوم «کارآگاه علوی» در پاسخ به این سوال که آیا با بازنویسی فیلمنامه، قصه‌های این مجموعه تغییرات اساسی خواهد کرد؟ گفت: خیر، قصه‌های این سریال تغییر زیادی نخواهد کرد.

امیری در پاسخ به این سوال که چطور قرار است مشکل ناشی از کهولت سن آقای نجفی برطرف شود؟ افزود: با توجه به ورود برادرزاده ایشان به قصه، کار‌های حضوری کارآگاهی را او انجام می‌دهد و آقای نجفی به اصطلاح بازنشسته شده است. من بیشتر از این نمی‌توانم را داستان را بازگو کنم، ولی اتفاقات جالبی رقم می‌خورد.

تهیه‌کننده «کارآگاه علوی» در پاسخ به این سوال که همچنان ماجرا‌های واقعی جنایی محور اتفاقات داستان است؟ گفت: فکر می‌کنم آقای هدایت فیلمنامه را بر اساس پرونده‌های واقعی نوشته و به پرونده آن سال‌ها دسترسی داشته است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا قرار است همچنان شاهد لوکیشن‌های قبل باشیم؟ یا فضای جدیدی در سریال در نظر گرفته شده، بیان کرد: در سریال بخشی از لوکیشن‌ها جدید هستند و بخشی دیگر مربوط به لوکیشن‌های قبلی است که نیاز به بازسازی و تغییر دارند.

امیری درباره زمان پخش این سریال بیان کرد: زمان پخش مشخص نیست. چون هنوز وارد تولید نشده‌ایم.