باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - استان لرستان با طبیعت کوهستانی، جنگلهای بلوط زاگرس، و منابع آبی متنوع، یکی از زیستبومهای مهم و حساس کشور به شمار میآید. با این حال، در دهههای اخیر توسعهی صنعتی در این استان بدون ارزیابی دقیق زیستمحیطی و ظرفیتهای اکولوژیک صورت گرفته و همین امر موجب افزایش آلایندهها و آسیبهای جدی به محیطزیست منطقه شده است.
همزمان با هفته پدافند غیرعامل، کارشناسان اداره حفاظت محیطزیست شهرستان خرمآباد از صنایع شیمیایی و مراکز پرخطر این شهرستان بازدید کردند و نمونهبرداری از خروجیهای واحد تبدیل نیروی سانا انجام شد.
در راستای اجرای برنامههای هفته پدافند غیرعامل، روز دوشنبه ۵ آبانماه، تیم کارشناسی اداره حفاظت محیطزیست شهرستان خرمآباد با حضور در مراکز صنعتی و شیمیایی از جمله واحدهای پتروشیمی، پویا پژوهش و تبدیل نیروی سانا، اقدام به پایش و ارزیابی زیستمحیطی این واحدها نمودند.
در این بازدید تخصصی، وضعیت آلایندهها، نحوه مدیریت پسماندها و عملکرد زیستمحیطی واحدها مورد بررسی قرار گرفت. همچنین از خروجیهای واحد تبدیل نیروی سانا توسط آزمایشگاه معتمد نمونهبرداری صورت پذیرفت تا میزان انطباق با استانداردهای زیستمحیطی مشخص شود.
این اقدام در راستای ارتقای سطح ایمنی، کاهش مخاطرات زیستمحیطی و افزایش آمادگی در برابر تهدیدات غیرعامل انجام شده و بخشی از برنامههای نظارتی مستمر اداره کل حفاظت محیطزیست استان لرستان محسوب میشود.
چالشهای مدیریتی و نظارتی
یکی از مشکلات اساسی در لرستان، ضعف در اجرای قوانین زیستمحیطی و کمبود نظارت مستمر بر صنایع است. بسیاری از صنایع فاقد سیستمهای فیلتراسیون استاندارد یا تصفیهخانهی فعال هستند.
پایشهای محیطزیستی ناپیوسته و غیرسیستماتیک انجام میشود.تعارض منافع بین نهادهای توسعهای و محیطزیستی مانع برخورد قاطع با صنایع آلاینده شده است.
نبود آگاهی عمومی و فشار اجتماعی کافی نیز باعث شده مسئلهی آلودگی در اولویت تصمیمگیران قرار نگیرد.
توسعهی صنعتی لرستان اگرچه برای اشتغال و رشد اقتصادی ضروری است، اما بدون رعایت ملاحظات زیستمحیطی به تخریب منابع حیاتی استان منجر خواهد شد. امروز زمان آن رسیده است که رویکردی نوین و علمی در مدیریت صنایع اتخاذ شود؛ رویکردی که به جای توسعهی ناپایدار و آلاینده، بر صنعت پاک، اقتصاد سبز و عدالت زیستمحیطی استوار باشد.