باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - ساره رشیدی، بازیگر و کمدین ایرانی با تأکید بر اهمیت مرز باریک میان شوخی و بیاحترامی گفت: اگرچه همیشه احترام گذاشتن واجب است، ولی در فضای کمدی شما باید جسارت داشته باشید، پیشرو باشید و خطوط را بشکنید. باید این شجاعت را داشته باشید تا شوخیهای بانمک کنید. ولی ادب نسبت به شوخی بیشتر میچربد. من در این زمینه بسیار حساسم که مبادا مسئلهای را مطرح کنم و کسی ناراحت شود.
رشیدی ادامه داد: در کل، کمدی لبه تیغ است. خط مرز آن بسیار باریک است؛ ممکن است چیزی را تعریف کنید، که کسی ناراحت شود، یا خندهاش بگیرد. من زمانی که در «خندوانه» بودم، این موضوع را خوب یاد گرفتم. از این جهت بسیار مراقب هستم تا کسی ناراحت نشود. معمولاً حرف میزنم، ولی کسی ناراحت نمیشود. یعنی از درون خودم را سانسور میکنم. از آنجایی که خود نسبت به این قضیه حساسم، شاخکهایم تیز است و وقتی میبینم قرار است به کسی توهین شود، لذت نمیبرم. اینکه کسی ناراحت شود و طرف مقابل بخندد، زیبا نیست.
وی بیان کرد: آن جمله بانمک قدیمی «با هم بخندیم، به هم نخندیم» موید این نکته است. من میگویم شما میتوانید کمدین باشید و به کسی هم توهین نکنید! در حال حاضر، انگار این مسئله رعایت نمیشود. به قیمت خنداندن دیگری حاضرند هر کاری کنند، که بهنظرم صحیح نیست.