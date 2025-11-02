یک بازیگر با اشاره به مرز ظریف میان شوخی و بی‌احترامی گفت: کمدی زمانی ارزشمند است که هیچ‌کس آزرده نشود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - ساره رشیدی، بازیگر و کمدین ایرانی با تأکید بر اهمیت مرز باریک میان شوخی و بی‌احترامی گفت: اگرچه همیشه احترام گذاشتن واجب است، ولی در فضای کمدی شما باید جسارت داشته باشید، پیشرو باشید و خطوط را بشکنید. باید این شجاعت را داشته باشید تا شوخی‌های بانمک کنید. ولی ادب نسبت به شوخی بیشتر می‌چربد. من در این زمینه بسیار حساسم که مبادا مسئله‌ای را مطرح کنم و کسی ناراحت شود.

رشیدی ادامه داد: در کل، کمدی لبه تیغ است. خط مرز آن بسیار باریک است؛ ممکن است چیزی را تعریف کنید، که کسی ناراحت شود، یا خنده‌اش بگیرد. من زمانی که در «خندوانه» بودم، این موضوع را خوب یاد گرفتم. از این جهت بسیار مراقب هستم تا کسی ناراحت نشود. معمولاً حرف می‌زنم، ولی کسی ناراحت نمی‌شود. یعنی از درون خودم را سانسور می‌کنم. از آنجایی که خود نسبت به این قضیه حساسم، شاخک‌هایم تیز است و وقتی می‌بینم قرار است به کسی توهین شود، لذت نمی‌برم. اینکه کسی ناراحت شود و طرف مقابل بخندد، زیبا نیست.

وی بیان کرد: آن جمله بانمک قدیمی «با هم بخندیم، به هم نخندیم» موید این نکته است. من می‌گویم شما می‌توانید کمدین باشید و به کسی هم توهین نکنید! در حال حاضر، انگار این مسئله رعایت نمی‌شود. به قیمت خنداندن دیگری حاضرند هر کاری کنند، که به‌نظرم صحیح نیست.

برچسب ها: استندآپ کمدی ، کمدی ، خندوانه
خبرهای مرتبط
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
وقتی گفت‌و‌گو طعم «خردل» می‌گیرد! گفت‌وگویی با رایحه طنز و تندی ملایم
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
سلطانی: سرمایه‌گذاران سینما تنها به بازگشت پول فکر می‌کنند، نه فرهنگ + فیلم
آنتن شبکه نسیم خردلی می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نگاهی متفاوت به داعش در سریال جدید راما قویدل «بیگانگان»
ساره رشیدی: خنداندن نباید به قیمت رنج کسی تمام شود
آخرین اخبار
ساره رشیدی: خنداندن نباید به قیمت رنج کسی تمام شود
نگاهی متفاوت به داعش در سریال جدید راما قویدل «بیگانگان»
ماجرای تلاش بی نتیجه پهلوی در دشمنی با امام خمینی (ره) + فیلم
برگزاری نمایشگاه پوشاک و محصولات فرهنگی کودکان و نوجوانان در وزارت فرهنگ
یازدهمین هفته سینما افق با رنگ و بوی ضد استکباری
۱۳ آبان؛ یادآور نقش جوانان آگاه در تاریخ ایران + فیلم
پاییز و زمستان همراه با نهضت فصل‌ دوم‌سازی
تدارک ویژه تلویزیون برای «۱۳ آبان؛ روز ملی مبارزه با استکبار جهانی»
پیروزی شرکت‌کننده یازده ساله در مسابقه بزرگ «۱۰۰» + فیلم
«مجنون» فیلمی برای مخاطب امروز است
اعلام آمار فروش نمایش‌‌های سالن‌های تئاترشهر، سنگلج و تالار هنر
«لینا لونا» با نغمه‌های ایرانی در شبکه دو
کاشان به شبکه شهر‌های خلاق یونسکو پیوست
پویانمایی «موزه» در قاب شبکه نهال
سریال «دشتستان» از امشب روی آنتن شبکه یک
خداحافظی بهروز افخمی از برنامه هفت