یوونتوس در اولین بازی بدون ایگور تودور، به مسیر پیروزی بازگشت.

باشگاه  خبرنگاران جوان ـ یوونتوس و اودینزه در چارچوب بازی‌های هفته نهم سری آ به مصاف هم رفتند که در نهایت بیانکونری با نتیجه سه بر یک به پیروزی رسید.  

دوشان ولاهوویچ ۵ (پنالتی)، فدریکو گاتی ۶۷، کنان ییلدیز ۶+۹۰ (پنالتی) گلزنان یووه در این بازی بودند. نیکولو زانیولو ۱+۴۵ هم تک گل مهمان را به ثمر رساند.

این برد در حالی به دست آمد که یوونتوس در هشت بازی اخیر خود در تمامی رقابت‌ها، حتی یک پیروزی هم کسب نکرده بود. اتفاقی که منجر به اخراج ایگور تودور سرمربی کروات این تیم شده بودپ و بانوی پیر در این مسابقه با سرمربی تیم جوانان خودش یعنی ماسیمو برامبیلا به میدان آمد. تغییری که البته بسیار موثر هم بود و یوونتوس یک نمایش چشم نواز و هجومی ارائه کرد و درخشش اوکویه دروازه بان اودینزه باعث شد تا این تیم شکست سنگین تری متحمل نشود. البته گفته می‌شود لوچیانو اسپالتی سرمربی سابق تیم ملی ایتالیا به زودی هدایت بیانکونری را بر عهده خواهد گرفت و از بازی بعدی روی نیمکت این تیم می‌نشیند.

یووه با این برد ۱۵ امتیازی شد و موقتا به رتبه ششم صعود کرد. اودینزه هم با ۱۲ امتیاز نهم است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

در بازی همزمان، رم دو بر یک مهمانش پارما را شکست داد. هرموسو و دووبیک گلزنان رم در این بازی بودند تا جالوروسی ۲۱ امتیازی شود و هم امتیاز با ناپولی صدرنشین در رتبه دوم بماند.

در دیگر بازی همزمان هم کومو سه بر یک هلاس ورونا را شکست داد.

 

برچسب ها: سری آ ایتالیا ، یوونتوس
خبرهای مرتبط
کونته پاسخ اینتری‌ها را داد: ما احمق نیستیم
غرامت ۳۰ میلیون یورویی یوونتوس به موتا و تودور؛ اسپالتی راهی تورین می‌شود
سری آ ایتالیا؛
توقف دوباره میلان در شب پیروزی ناپولی+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نتیجه دلار‌های نفتی/ صعود عربستان و قطر به جام جهانی زیر سوال رفت
مرگ مغزی صابر کاظمی تایید شد
جوانان والیبال ایران بر بام آسیا ایستادند
پایان روز هفتم بازی‌های آسیایی جوانان/ ایران در رده چهارم جدول توزیع مدال + عکس
دختران والیبال ایران طلایی شدند
طلسم‌شکنی تکواندوکار جوان؛ زندی ایران را پس از ۱۰ سال صاحب طلا کرد
مدال طلای جودو بر گردن دختر ایران
نتایج ایران در هفتمین روز از بازی‌های آسیایی۲۰۲۵ بحرین/ ۲ مدال برنز دختر وزنه‌بردار ایران
زندی به فینال تکواندوی قهرمانی جهان راه یافت
هافبک جنجالی به ترکیب استقلال باز می‌گردد
آخرین اخبار
یوونتوس با برد به استقبال اسپالتی رفت/ رم همچنان چسبیده به صدر + فیلم
پایان روز هفتم بازی‌های آسیایی جوانان/ ایران در رده چهارم جدول توزیع مدال + عکس
باقری: من و همکارانم درباره بازی با تراکتور تصمیم می‌گیریم
مدال برنز به بهنود نصرتی رسید
بازی‌های آسیایی جوانان؛ بُرد درخشان پدیده تنیس‌روی میز ایران و قطعی شدن مدال برنز
قهرمانی دختران فوتسالیست ایرانی در قاره کهن
پیام تبریک وزیر ورزش و جوانان به تیم‌های ملی دختران و پسران والیبال ایران
لیست نهایی شاگردان شمسایی اعزامی به عربستان
پایان کار نمایندگان کشتی آزاد ایران با کسب مدال‌های رنگارنگ در بازی‌های آسیایی جوانان
مرگ مغزی صابر کاظمی تایید شد
دومین برد تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال ایران در مسابقات جهانی
دختران والیبال ایران طلایی شدند
برگزاری جلسه هیأت رئیسه انجمن کرلینگ فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی
سلام نظامی دختران فوتسالیست به سرود ملی ایران + فیلم
عادل غلامی: افتخارآفرینی در عرصه ورزش یکی از رسالت‌های ما است + فیلم
مرتضی حاج ملامحمدی به مدال طلا دست یافت + فیلم
جوانان والیبال ایران بر بام آسیا ایستادند
مدال طلای جودو بر گردن دختر ایران
تاریخ‌سازی بنیامین فرجی با قطعی کردن مدال بازی‌های آسیایی جوانان + فیلم
اوسمار با پرسپولیس به تبریز رفت؛ معارفه سرمربی جدید در جمع بازیکنان
بررسی عملکرد فدراسیون اسکیت در مجمع عمومی؛ موفقیت‌ها باید استمرار داشته باشد
از جریمه سنگین استقلال تا تمجید ویژه از مهدی طارمی + فیلم
نتیجه دلار‌های نفتی/ صعود عربستان و قطر به جام جهانی زیر سوال رفت
تیم «پرهام مقصودلو» قهرمان جام باشگاه‌های اروپا شد
انگیزه بالای تیم ملی فوتسال برای قهرمانی در ریاض با انگیزه انتقام
طلسم‌شکنی تکواندوکار جوان؛ زندی ایران را پس از ۱۰ سال صاحب طلا کرد
شب تاریخی اسب دوانی ایران در فرانسه/ پیست تولوز در تصرف تی اس ویسما و نرسی د!
حاشیه‌های ترامپ و افزایش نگرانی‌ها بابت برگزاری جام جهانی در آمریکا + فیلم
نتایج ایران در هفتمین روز از بازی‌های آسیایی۲۰۲۵ بحرین/ ۲ مدال برنز دختر وزنه‌بردار ایران
هافبک جنجالی به ترکیب استقلال باز می‌گردد