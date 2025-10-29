یوونتوس در اولین بازی بدون ایگور تودور، به مسیر پیروزی بازگشت.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ یوونتوس و اودینزه در چارچوب بازی‌های هفته نهم سری آ به مصاف هم رفتند که در نهایت بیانکونری با نتیجه سه بر یک به پیروزی رسید.

دوشان ولاهوویچ ۵ (پنالتی)، فدریکو گاتی ۶۷، کنان ییلدیز ۶+۹۰ (پنالتی) گلزنان یووه در این بازی بودند. نیکولو زانیولو ۱+۴۵ هم تک گل مهمان را به ثمر رساند.

این برد در حالی به دست آمد که یوونتوس در هشت بازی اخیر خود در تمامی رقابت‌ها، حتی یک پیروزی هم کسب نکرده بود. اتفاقی که منجر به اخراج ایگور تودور سرمربی کروات این تیم شده بودپ و بانوی پیر در این مسابقه با سرمربی تیم جوانان خودش یعنی ماسیمو برامبیلا به میدان آمد. تغییری که البته بسیار موثر هم بود و یوونتوس یک نمایش چشم نواز و هجومی ارائه کرد و درخشش اوکویه دروازه بان اودینزه باعث شد تا این تیم شکست سنگین تری متحمل نشود. البته گفته می‌شود لوچیانو اسپالتی سرمربی سابق تیم ملی ایتالیا به زودی هدایت بیانکونری را بر عهده خواهد گرفت و از بازی بعدی روی نیمکت این تیم می‌نشیند.

یووه با این برد ۱۵ امتیازی شد و موقتا به رتبه ششم صعود کرد. اودینزه هم با ۱۲ امتیاز نهم است.

در بازی همزمان، رم دو بر یک مهمانش پارما را شکست داد. هرموسو و دووبیک گلزنان رم در این بازی بودند تا جالوروسی ۲۱ امتیازی شود و هم امتیاز با ناپولی صدرنشین در رتبه دوم بماند.

در دیگر بازی همزمان هم کومو سه بر یک هلاس ورونا را شکست داد.