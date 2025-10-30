باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - سید محمدرضا خوشرو، مدیر شبکه نسیم در واکنش به این دیدگاه که برخلاف فضای رسمی تلویزیون، طنز در برخی تولیدات فضای مجازی و رئالیتیشوهای نمایش خانگی به ابتذال و سطحینگری آلوده شده است، گفت: به هر حال، بخشی از ذائقه مردم تحتتاثیر جنسی از برنامههای گفتوگو محور به ظاهر طنز قرار گرفته، که در بسترهای پخش غیر رسانه ملی به صورت انبوه تولید میشوند. میتوان گفت بخشی از آنها برای مخاطب تغییر ذائقه منفی ایجاد میکند. به همین دلیل، ما یک گفتوگوی شیرین بانشاط و سرگرمکننده به نام «خردل» را تولید کردهایم، تا در کنار انتقال یکسری از گزارههای مفهومی و محتوایی، الگویی برای سایر برنامهها باشد. یعنی میتوان برنامهای ساخت که در کنار سرگرمی، محتوای قابل اعتنا و گاهی خندهداری را به مخاطب منتقل کند.
خوشرو درباره برنامه جدید شبکه نسیم با نام «خردل» افزود: این برنامه یک برنامه گفتوگو محور در یک فضای شاد و صمیمی و پرنشاط است، که انشاءالله جنس متفاوتی از گفتوگو را خواهیم دید. مهمانانی که عمدتاً ارتباط با حوزه طنز و کمدی دارند، در این برنامه حضور خواهند داشت و با آقای علی میرمیرانی گفتوگوی چالشی جذاب دارند. قطعاً این برنامه نسبت به برنامههای گفتوگو محور مشابه در بسترهای پخش متفاوت، بهتر خواهد بود.
مدیر شبکه نسیم راز موفقیت «خردل» را در گفتوگوی صمیمی بیآلایش مهمان و مجری و موضوعات مرتبط با طنز دانست و افزود: چراکه این موضوعات برای مخاطب جذاب خواهد بود.