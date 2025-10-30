باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم‌های فوتبال پرسپولیس و تراکتور در نخستین و حساس‌ترین بازی هفته نهم لیگ برتر فوتبال امروز ساعت ۱۸ در ورزشگاه بدون تماشاگر سردار شهید سلیمانی تبریز به مصاف یکدیگر می‌روند و مابقی بازی‌های این هفته در روز‌های جمعه و شنبه برگزار می‌شود.

بازی تراکتور و پرسپولیس با حکم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال بدون تماشاگر برگزار می‌شود و این موضوع می‌تواند جذابیت این بازی را کاهش بدهد.

تیم فوتبال تراکتور که قبل از فیفا دی مهرماه ۳ تساوی بدون گل به دست آورده بود، اما بعد از آن متحول شد و در ۲ هفته اخیر به روز‌های خوب خود بازگشت و با ۲ پیروزی پرگل و زدن ۱۰ گل برابر تیم‌های شارجه امارات و گل گهر سیرجان بار دیگر تبدیل به مدعی اصلی قهرمانی شد. همچنین تراکتور در پایان هفته هشتم لیگ برتر، با ۱۲ امتیاز از ۷ بازی در رده سوم جدول قرار دارد؛ البته آنها یک دیدار معوقه نیز دارند که با پیروزی در آن، می‌توانند بار دیگر صدرنشین شوند. البته سرخپوشان تبریزی در صورت مساوی و یا برد برابر پرسپولیس به صدر جدول برمی گردند و جای استقلال را می‌گیرند.

شاگران اسکوچیچ به دنبال برد بازی خانگی برابر سرخپوشان پایتخت هستند تا انتقام شکست بازی برگشت فصل قبل را از حریفشان بگیرند و علاوه بر این، آنها بتوانند به صدر جدول برگردند.

در آن طرف، تیم پرسپولیس در دوران مربیگری وحید هاشمیان عملکرد خوبی نداشته و از ۸ بازی ۱۱ امتیاز گرفته است. به هر حال مدیران باشگاه پرسپولیس با وجود برتری تیمشان در بازی با ذوب آهن تصمیم گرفتند که با وحید هاشمیان قطع همکاری کنند و اوسمار را جایگزین هاشمیان کنند.

اوسمار سرمربی برزیلی روز گذشته به تهران آمد و قراردادش را با سرخپوشان پایتخت منعقد کرد، اما با توجه به ایتکه مدیران باشگاه پرسپولیس در دریافت کارت مربیگری اوسمار تعلل کردند به خاطر همین این مربی نمی‌تواند روی نیمکت پرسپولیسی‌ها در بازی امروز بنشیند و باید از روی سکو‌ها نظاره گر بازی تیمش باشد. با توجه به اینکه اوسمار قبلا سرمربی پرسپولیس بوده و از بازیکنان شناخت دارد به خاطر همین او زودتر می‌تواند ترکیب اصلی تیم خود را پیدا کند.

طبق برنامه قرار است، کریم باقری در بازی با تراکتور هدایت سرخپوشان را برعهده بگیرد. البته نکته جالب توجه این است، که دقیقاً فصل قبل چنین سناریویی پیش آمده بود و کریم باقری موفق شد به عنوان مربی موقت، تراکتور را در تهران شکست دهد. این در حالی بود که اسماعیل کارتال به عنوان سرمربی جدید از روی سکو‌ها شاهد برتری ۲ بر صفر سرخپوشان در تهران بود.

سرخپوشان پایتخت به دنبال برد بازی خارج از خانه برابر تیم تراکتور هستند تا به طور موقت در صدر جدول لیگ برتر فوتبال قرار بگیرند، اما آنها کار سختی مقابل قهرمان فصل گذشته دارند.

محمد نادری مدافع چپ و ایگور پوستونسکی هافبک تراکتور به علت مصدومیت قادر به همراهی تیم خود در این بازی نیستند. البته مهدی شیری و تیبور هلیلوویچ در ۲ دیدار اخیر به خوبی جای خالی پوستونسکی را پر کرده بودند. همچنین امیرحسین حسین‌زاده و رگی لوشکیا مهاجمان تراکتور در ۲ برد پرگل تیم خود تاثیرگذار بودند و این ۲ بازیکن می‌توانند بلای جان مدافع پرسپولیس شوند و باید کادر فنی سرخپوشان تدابیری برای مهار این ۲ بازیکن در نظر بگیرد تا تیمش گل دریافت نکند.

رضا شکاری و امید عالیشاه به علت مصدومیت نمی‌توانند تیم تراکتور را در بازی امروز همراهی کنند، اما مابقی بازیکنان می‌توانند برابر حریف تبریزی صف آرایی کنند.

کریم باقری در نشست خبری قبل از بازی با تراکتور بیان کرده که او و همکارانش در مورد مسائل فنی بازی امروز تصمیم می‌گیرند و اختیار دارند تا ترکیب تیم را بچینند.

بازیکنانی همانند بیرانوند، اسماعیلی‌فر و ترابی سابقه بازی در تیم پرسپولیس را دارند و آنها انگیزه زیادی دارند تا قابلیت فنی خود را به حریف تبریزی خود نشان بدهند.

تقابل علی علیپور و امیر حسین حسین زاده با ۵ گل زده برترین گلزنان لیگ برتر فوتبال هستند و باید دید کدامیک از این ۲ بازیکن می‌توانند گل‌های خود را در بازی امروز افزایش بدهند.

۲ تیم پیش از این در ۵۷ بازی به مصاف هم رفته‌اند. ۲۹ برد سهم پرسپولیس، ۱۱ برد سهم تراکتور و ۱۷ دیدار نیز با تساوی به پایان رسیده است.

برنامه بازی های هفته نهم لیگ برتر فوتبال

پنجشنبه ۸ آبان‌ماه

تراکتور - پرسپولیس ساعت ۱۸ ورزشگاه سردار سلیمانی تبریز

جمعه ۹ آبان‌ماه

مس رفسنجان - چادرملو - ساعت ۱۶:۳۰ ورزشگاه شهدای رفسنجان

ذوب‌آهن - ملوان - ساعت ساعت ۱۶:۳۰ ورزشگاه فولادشهر

استقلال - آلومینیوم - ساعت ۱۶:۳۰ ورزشگاه شهدای شهر قدس

خیبر - گل‌گهر - ساعت ۱۷، ورزشگاه تختی خرم‌آباد

استقلال خوزستان - فولاد - ساعت ۱۸ ورزشگاه تختی آبادان

شمس‌آذر - سپاهان- ساعت ۱۸ ورزشگاه سردار آزادگان

شنبه ۱۰ آبان‌ماه

پیکان - فجرسپاسی ساعت ۱۷ ورزشگاه شهدای شهر قدس