مدافع سابق تیم فوتبال پرسپولیس می‌گوید که تغییر و تحولات کادر فنی سرخپوشان در بهترین زمان اتفاق افتاد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محسن بنگر مدافع سابق تیم فوتبال پرسپولیس در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره تغییر و تحولات در کادر فنی پرسپولیس اظهار کرد: ما طرفدار وحید هاشمیان بودیم و مربی جنتلمنی بود، اما پرسپولیس  در دوران سرمربیگری هاشمیان خوب بازی نمی‌کرد. به نظرم این تغییر و تحولات کادر فنی در بهترین موقع اتفاق افتاد، چون اختلاف امتیازات با تیم‌های مدعی کم است.

بنگر درباره اینکه اوسمار می‌تواند تیم پرسپولیس را قهرمان کند و این تیم را به موفقیت برساند، گفت: در گذشته اوسمار تیم یحیی گل محمدی را گرفت و قهرمان کرد. حالا ببینیم که می‌تواند این کار را انجام بدهد یا نه!  اوسمار مثل ضرب المثل معروف «مثل هندوانه در بسته می‌ماند.» نمی‌توانیم بگوییم که تیمی که فصل گذشته قهرمان جهان شده است، امسال هم قهرمان جهان شود. به هر حال باید اوسمار خودش توانایی داشته باشد.

او درباره اینکه وحید هاشمیان دلخور است و او حاضر نشد با مدیران باشگاه پرسپولیس مذاکره کند، بیان کرد: من در جریان این موضوع نیستم، اما بهتر این است که شخصیت و اعتبار  وحید هاشمیان و بزرگانی مثل او حفظ شود. همانطور که هاشمیان  با سلام و صلوات سرمربی پرسپولیس شد، با خوبی و خوشی هم  جدا شود.

بنگر درباره اینکه عملکرد وحید هاشمیان در این ۸ بازی را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: به هر حال سال اول سرمربیگری هاشمیان بود و استرس و فشار بر روی این مربی زیاد بود. البته می‌توانست نتایجش بهتر باشد که نشد.

مدافع سابق پرسپولیس درباره اینکه هاشمیان با تغییر سیستم در بازی با ذوب آهن توانست نتیجه بگیرد و اگر او این تصمیم  را زودتر می‌گرفت، سرخپوشان نتیجه می‌گرفتند، گفت: ما در تمرینات پرسپولیس نیستیم که شرایط بازیکنان را متوجه شویم. مربی با بازیکن زندگی می‌کند و او می‌داند از چه بازیکنی در ترکیب تیمش استفاده کند.

او درباره اینکه بازی بعدی پرسپولیس برابر تیم تراکتور را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: امیدوارم بازی خوبی را ببینیم. تراکتور تیم خوبی هست و قهرمان فصل گذشته بوده  و امسال هم شانس اول قهرمانی است. تیم پرسپولیس روند خوبی در بازی با ذوب آهن داشت و امیدوارم همین روند را ادامه بدهد.

بنگر درباره اینکه اوسمار در بازی با تراکتور روی نیمکت نمی‌نشیند و نبود او در این بازی تاثیرگذار است، بیان کرد: کریم باقری پارسال هم به طور موقت سرمربی پرسپولیس بود و خوب کار کرد و  او می‌تواند سرخپوشان را در بازی امروز  به خوبی هدایت کند.

