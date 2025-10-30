باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - پایان رافت مهاجم سابق تیم فوتبال پرسپولیس در گفتوگو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره تغییر و تحولات در کادر فنی سرخپوشان پایتخت اظهار کرد: اعضای هیئت مدیره تصمیم گرفتند و از اول هم یک عده مخالف درویش بودند و میگفتند که او باید از پرسپولیس برود و اشتباهش این بود که هاشمیان را به پرسپولیس آورد و این مربی موفق نمیشود. آن قدر روی این موضوع پافشاری کردند که فشار بر روی مربی آمد، که برای اولین بار یک تیم بزرگ را مربیگری میکرد. به هر حال الان هم درویش و هم هاشمیان از سرخپوشان رفتند. اعضای هیئت مدیره هم اوسمار را به عنوان سرمربی جدید انتخاب کردند. اوسمار آن موقع ۲۰۰ هزار دلار بیشتر میخواست بگیرد که پرسپولیسیها ندادند و او از ایران رفت. این مربی به تایلند رفت و موفق شد و دوباره او را به پرسپولیس آوردند.
او ادامه داد: به نظرم نحوه کنار گذاشتن هاشمیان اصلا حرفهای نبود و از آن طرف هم آوردن اوسمار درست نبود. البته فوتبال ما آماتور و دیمی است، این اتفاقات طبیعی است و میافتد. هر کسی که به پرسپولیس میآید و بعد میرود، نباید ناراحت شود. از قدیم هم به این صورت بوده است و فوتبال ایران درست نمیشود، چون در فوتبال ایران دلالها دارند تصمیم میگیرند و هیچ تصمیمی برعهده هیئت مدیره نیست. متاسفانه این اتفاقات در فوتبال ما میافتد.
رافت درباره اینکه هاشمیان از رفتار مدیران باشگاه پرسپولیس دلخور است، گفت: هر کسی باشد دلخور میشود. هاشمیان در بازی با ذوب آهن ارنجی گذاشت که میل هواداران بود و توانست بازی را پیروز شود و بازی خوبی انجام دادند. البته پرسپولیس ایراداتی دارد و هیچ تیمی بدون ایراد نیست، اما در کل بازی آخر هاشمیان خوب بود و میتوانست نتیجه بگیرد.
مهاجم سابق پرسپولیس تصریح کرد: به هر حال باشگاه پرسپولیس تصمیم خود را گرفته و با اوسمار قرارداد بسته و او هم به ایران آمده است. حالا باید ببینیم اوسمار همان مربی هست که با یحیی گل محمدی کار میکرد و یا تغییر کرده است. شاید این مربی چند بازیکن را به پرسپولیس بیاورد و یا بخواهد با همین بازیکنان ادامه بدهد. همچنین باید ببینیم که ایشان میتواند نتیجه بگیرد یا نه! در مجموع اوسمار فوتبال ایران و پرسپولیس را میشناسد و امیدواریم مثل دفعه قبل موفق باشد.
او درباره اینکه عملکرد وحید هاشمیان در ۸ بازی را چطور ارزیابی میکند، گفت: به نظرم عملکردش ۵۰-۵۰ بود. پرسپولیس در ۸ بازی از ۲۴ امتیاز، ۱۱ امتیاز گرفت. هاشمیان داشت زحمت خود را میکشید و بازیکنان هم از او راضی بودند و مربی خوبی بود، اما با شرایطی که وجود داشت، او نتوانست هواداران را راضی کند و به طبع دچار چالش شد. صددرصد هاشمیان بعد از پرسپولیس، در تیم دیگری مربیگری خواهد کرد و برایش آرزوی موفقیت دارم و ان شا الله هر جا میرود موفق شود.
رافت درباره اینکه هاشمیان با تغییر سیستم در بازی با ذوب آهن نتیجه گرفت، گفت: من همیشه میگفتم که پرسپولیس باید با ۲ مهاجم بازی کند. وقتی پرسپولیس فقط علیپور را در خط حمله دارد و از آن طرف وینگرها زیاد هستند، کادر فنی میتواند یکی از وینگرها که شرایط خوبی دارد در کنار علیپور بگذارد که ۲ مهاجم در ترکیب اصلی خود داشته باشد و این اتفاق در بازی با ذوب آهن افتاد و دیدیم که محمد عمری چقدر خوب بازی کرد و گل قشنگی به ثمر رساند. به هر حال هاشمیان هم اشتباهاتی داشت و از میلاد محمدی در دفاع چپ استفاده نمیکرد و او ایرادات فنی هم داشت، اما او رفته به رفته داشت ایرادات خود را کم میکرد.
رافت درباره اینکه بازی پرسپولیس برابر تراکتور را چطور ارزیابی میکند، گفت: بازی سختی هست و تراکتور هم راه افتاده است و فوتبال خوبی بازی میکند. البته این بازی بدون تماشاگر است و شاید به نوعی این موضوع به پرسپولیس کمک کند. البته کیفیت فوتبال پرسپولیس خیلی خوب هست. تراکتور در خطوط هافبک و مهاجم خیلی خوب است و انتقال توپ بین خطوطش به خوبی صورت میگیرد.
مهاجم سابق پرسپولیس درباره اینکه نتیجه بازی را پیش بینی میکند، گفت: به هر حال نمیشود بیان کرد که چه تیمی این بازی را پیروز میشود و باید منتظر بمانید تا ببینیم چه اتفاقاتی میافتد و از همین الان نمیتوانیم پیش بینی کنیم.
او درباره اینکه اوسمار در بازی با تراکتور از روی سکوها نظاره گر بازی تیمش است و نبود این مربی روی نیمکت تاثیرگذار است، گفت: قطعا سرمربی روی نیمکت تیم نباشد تاثیرگذار است، اما کریم باقری و سایر مربیان هستند که تیم را در بازی امروز هدایت کنند.