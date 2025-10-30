باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در حالی در نخستین بازی هفته نهم لیگ برتر فوتبال به مصاف تیم فوتبال تراکتور در ورزشگاه خالی از تماشاگر سردار شهید سلیمانی تبریز می‌رود که امید عالیشاه و رضا شکاری را به علت مصدومیت در اختیار ندارد.

باشگاه پرسپولیس بعد از کسب نتایج ضعیف با وحید هاشمیان قطع همکاری کرد و اوسمار سرمربی برزیلی را جایگزین هاشمیان کرد. کریم باقری قرار است در بازی امروز هدایت سرخپوشان را برعهده بگیرد و اوسمار از روی سکو‌ها نظاره گر بازی تیمش باشد.

به نظر می‌رسد برخلاف بازی با ذوب آهن که پرسپولیسی‌ها با ۳ دفاع بازی کردند، اما در بازی امروز با ۴ دفاع بازی خواهند کرد.

ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر تراکتور به شرح زیر است.

پیام نیازمند، سرژ اوریه، حسین کنعانی زادگان، مرتضی پورعلی‌گنجی، میلاد محمدی، مارکو باکیچ، سروش رفیعی، محمد عمری، فرشاد احمدزاده، امین کاظمیان و علی علیپور