اینتر در روز گلزنی هاکان چالهان‌اغلو از سد فیورنتینا گذشت و فاصله خود با صدر جدول لیگ ایتالیا کاهش داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در چارچوب هفته نهم رقابت‌های سری آ ایتالیا تیم اینتر با سه گل مهمانش فیورنتینا را شکست داد.

اینتر در این دیدار تا دقیقه ۶۶ پشت سد داوید دخیا مانده بود، اما دو لحظه درخشش فردی از هاکان چالهان‌اوغلو و پتار سوچیچ، قفل دروازه مهارنشدنی دخیا را شکست. گل سوم را هم باز هم چالهانغلو از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند.

اینتر با کسب ششمین برد فصل ۱۸ امتیازی شد و در جایگاه سوم جدول رده‌بندی سری آ قرار گرفت. ناپولی و رم با ۲۱ امتیاز صدرنشین هستند. فیورتینا، اما همچنان در حسرت نخستین پیروزی فصل قرار دارد و با تنها ۴ امتیاز نتوانست از منطقه سقوط و جایگاه نوزدهم خارج شود.

در سایر بازی‌های همزمان، مصاف بولونیا و تورینو با تساوی بدون گل خاتمه یافت و جنوا با دو گل از کرمونزه شکست خورد.

