تیم‌های چلسی، آرسنال و منچسترسیتی راهی دور بعدی جام اتحادیه شدند، اما لیورپول و تاتنهام حذف شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله چهارم رقابت‌های جام اتحادیه فوتبال انگلیس شب گذشته با برگزاری ۵ مسابقه به شکل همزمان به پایان رسید که طی آن تیم‌های چلسی، آرسنال و منچسترسیتی راهی دور بعدی شدند، اما لیورپول بار دیگر مقابل کریستال‌پالاس تن به شکست داد و از گردونه رقابت کنار رفت.

آرنه اسلوت در روز‌های بحرانی لیورپول تصمیم عجیبی گرفت و دیشب ترکیب تیمش را با حضور تعداد زیادی از مهره‌های جوان به استقبال تیم آماده کریستال‌پالاس فرستاد که نتیجه آن شکست سنگین ۳ بر صفر بود تا ششمین باخت لیورپول در هفت دیدار اخیرش در همه مسابقات رقم بخورد. اسماعیلا سار عادت گلزنی مقابل سرخ‌ها را فراموش نکرد و ۲ بار دروازه فردی وودمن را باز کرد، پیش از آنکه شلیک محکم یرمی پینو از آستانه محوطه جریمه کار را تکمیل کند.

برخلاف لیورپول، آرسنال این روز‌ها کاملا آماده است و در ادامه روز‌های درخشان اخیر با ۲ گل از سد برایتون گذشت. این هشتمین برد متوالی و ششمین کلین‌شیت متوالی توپچی‌ها در تمام رقابت‌ها به شمار می‌رفت. دروازه آرسنال به مدت ۶۰۰ دقیقه متوالی در هیچ مسابقه‌ای باز نشده است. در این بازی و همزمان با عملکرد با صلابت دفاعی، اتان نوانری و بوکایو ساکا گل‌های پیروزی‌بخش تیم میکل آرتتا را به ثمر رساندند. میکل آرتتا ترکیب تیمش را با ۱۰ تغییر به بازی فرستاد و مکس داومن با ۱۵ سال سن به جوان‌ترین شروع‌کننده تاریخ تیم در تمام رقابت‌ها تبدیل شد. 

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو


چلسی در یک دیدار جذاب و دیدنی به پیروزی پرگل ۴ بر ۳ مقابل ولوز دست یافت. پس از بردی راحت و سه گله در نیمه اول، به نظر می‌رسید آبی‌ها می‌توانند با تحمیل شکستی سنگین به حریف، ویتور پریرا را با توجه به نتایج ضعیف اخیر، تا مرز اخراج پیش ببرند؛ آندری سانتوس، تایریک جرج، استوائو ویلیان گلزنان چلسی در این نیمه بودند. ولی دست کم گرفتن حریف در نیمه دوم باعث شد قعرنشین جدول لیگ برتر، به لطف اخراج دقایق پایانی لیام دلپ که پس از گذراندن دوران مصدومیت به طور تعویضی وارد زمین شده بود، به بازگشت امیدوار شود. در نهایت با گل چهارم جیمی گیتنز همه چیز برای آبی‌ها ختم به خیر شد، تا آنها در آستانه دربی مقابل تاتنهام هاتسپر، به خواسته خود یعنی صعود به دور بعدی این مسابقات، دست پیدا کنند.

منچسترسیتی با نتیجه ۳ بر یک در خانه سوانزی به پیروزی رسید. گل زودهنگام و غافلگیرکننده گونسالو فرانکو از پشت محوطه جریمه جیمز ترافورد را ناکام گذاشت و سیتیزن‌ها را در شوک فرو برد، اما تیم گواردیولا به لطف شوت جرمی دوکو از سمت چپ محوطه جریمه حساب کار را یک بر یک کرد. نتیجه مساوی تا دقیقه ۷۷ پابرجا ماند، اما سیتی در نهایت به لطف گل‌های دیرهنگام عمر مرموش و رایان چرکی به برتری رسید.

تاتنهام هم دیگر حذف شده مسابقات دیشب بود و در خانه نیوکاسل با دو گل شکست خورد. فابیان شار و نیک ولتماده گلزنان نیوکاسل در این دیدار بودند. با پایان مسابقات دیشب چهره ۸ تیم حاضر در یک چهارم نهایی مشخص شد و آرسنال، چلسی، برنتفورد، فولام، کاردیف، منچسترسیتی، نیوکاسل و کریستال‌پالاس به دور بعد راه یافتند.

برچسب ها: لیورپول ، آرسنال
خبرهای مرتبط
قول یوکرش به هواداران آرسنال
لیگ برتر انگلیس؛
شکست منچسترسیتی و پیروزی آرسنال/ یکه تازی توپچی ها در صدر جدول+ فیلم
لیگ برتر انگلیس؛
برنتفورد ۳ - ۲ لیورپول/ آژیر قرمز برای شاگردان اشلوت با چهارمین باخت پیاپی+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تراکتور ۱ - ۱ پرسپولیس/ فرار قرمزها از شکست با سوپر گل باکیچ
ایران با ۲۲ طلا در بازی‌های آسیایی جوانان چهارم شد/ شکسته شدن رکورد طلا‌های ایران
درخشش دوباره پدیده شنای ایران؛ غلامی دومین طلا را ضرب کرد
واکنش سرپرست استقلال به انتخاب داور دیدار با آلومینیوم: انتظار قضاوت بی‌طرفانه داریم
خانواده صابر کاظمی هنوز امیدوار است
باقری: امیدوارم شرایط پرسپولیس با حضور اوسمار عوض شود/ جای تماشاگران در این بازی خالی بود
شکست تیم فوتسال برابر افغانستان؛ شاگردان صانعی نایب قهرمان شدند
برای سرگرمی در پارک‌ها بازی کنیم بهتر است/ کدورتی با امیر قلعه نویی ندارم
آینده ورزش ایران روشن است/ در بخش دختران شاهد افتخارات قابل توجهی بودیم
اسپالتی سرمربی یوونتوس شد
آخرین اخبار
خانواده صابر کاظمی هنوز امیدوار است
مرادی: وزنه‌برداران استرس داشتند/ اولین بار بود که یزدانی وزنه‌بردار ۲۰۱ کیلوگرم را زد + فیلم
یزدانی: مدال طلای خودم را به مردم ایران تقدیم می‌کنم + فیلم
ایران با ۲۲ طلا در بازی‌های آسیایی جوانان چهارم شد/ شکسته شدن رکورد طلا‌های ایران
آینده ورزش ایران روشن است/ در بخش دختران شاهد افتخارات قابل توجهی بودیم
شکست تیم فوتسال برابر افغانستان؛ شاگردان صانعی نایب قهرمان شدند
بیستمین دوره مسابقات آزاد باشگاه‌های کشور قوی‌ترین مردان برگزار می‌شود
برگزاری جلسات فشرده هماهنگی برای اعزام تیم ملی به رقابت‌های قهرمانی جهان فیتنس چلنج و فیت مدل
برای سرگرمی در پارک‌ها بازی کنیم بهتر است/ کدورتی با امیر قلعه نویی ندارم
یزدانی تنها طلایی ایران در بازی های آسیایی جوانان شد
نتایج ایران در روز هشتم بازی‌های آسیایی جوانان/ ۵ طلا، ۶ نقره و ۶ برنز برای ایران
اسپالتی سرمربی یوونتوس شد
باقری: امیدوارم شرایط پرسپولیس با حضور اوسمار عوض شود/ جای تماشاگران در این بازی خالی بود
غلامی: مدال هایم را به مردم کشورم اهدا می‌کنم + فیلم
قلعه نویی: مسابقات لیگ را برای دعوت بهترین‌ها به تیم ملی رصد می‌کنیم
رضوانی: باید به رشته های پرمدال توجه بیشتری کرد+ فیلم
طلا و برنز بانوان پاراتیرانداز ایران در جام جهانی العین امارات
واکنش سرپرست استقلال به انتخاب داور دیدار با آلومینیوم: انتظار قضاوت بی‌طرفانه داریم
پاکدل: آینده ورزش ایران روشن است/ در رشته‌های پرمدال هم می‌توانیم بدرخشیم
یک برد و یک باخت برای شاگردان رافائل در تورنمنت تونس
پیروزی مدعیان در هفته هفتم لیگ برتر بسکتبال
درخشش دوباره پدیده شنای ایران؛ غلامی دومین طلا را ضرب کرد
صدرنشینی تیم مورایس با حضور ۳ بازیکن ایرانی
تراکتور ۱ - ۱ پرسپولیس/ فرار قرمزها از شکست با سوپر گل باکیچ
جودو بازی‌های آسیایی؛ سبحان حکیمی به مدال برنز رسید
بوکس بازی‌های آسیایی جوانان؛ شرافتمند نقره‌ای شد
پایانی بر دوران پرافتخار پروفسور کروات/ برانکو از دنیای مربیگری خداحافظی کرد
ترکیب تراکتور و پرسپولیس/ بازگشت ترابی؛ حضور همزمان محمدی و احمدزاده
تیم ملی تکواندو مردان ایران نایب قهرمان جهان شد/ بازگشت به سکوی جهانی پس از ۸ سال
حسینی: نباید از آلومینیوم توقع زیادی داشته باشید/ اجازه اشتباه مقابل استقلال را نداریم