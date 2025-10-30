باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله چهارم رقابتهای جام اتحادیه فوتبال انگلیس شب گذشته با برگزاری ۵ مسابقه به شکل همزمان به پایان رسید که طی آن تیمهای چلسی، آرسنال و منچسترسیتی راهی دور بعدی شدند، اما لیورپول بار دیگر مقابل کریستالپالاس تن به شکست داد و از گردونه رقابت کنار رفت.
آرنه اسلوت در روزهای بحرانی لیورپول تصمیم عجیبی گرفت و دیشب ترکیب تیمش را با حضور تعداد زیادی از مهرههای جوان به استقبال تیم آماده کریستالپالاس فرستاد که نتیجه آن شکست سنگین ۳ بر صفر بود تا ششمین باخت لیورپول در هفت دیدار اخیرش در همه مسابقات رقم بخورد. اسماعیلا سار عادت گلزنی مقابل سرخها را فراموش نکرد و ۲ بار دروازه فردی وودمن را باز کرد، پیش از آنکه شلیک محکم یرمی پینو از آستانه محوطه جریمه کار را تکمیل کند.
برخلاف لیورپول، آرسنال این روزها کاملا آماده است و در ادامه روزهای درخشان اخیر با ۲ گل از سد برایتون گذشت. این هشتمین برد متوالی و ششمین کلینشیت متوالی توپچیها در تمام رقابتها به شمار میرفت. دروازه آرسنال به مدت ۶۰۰ دقیقه متوالی در هیچ مسابقهای باز نشده است. در این بازی و همزمان با عملکرد با صلابت دفاعی، اتان نوانری و بوکایو ساکا گلهای پیروزیبخش تیم میکل آرتتا را به ثمر رساندند. میکل آرتتا ترکیب تیمش را با ۱۰ تغییر به بازی فرستاد و مکس داومن با ۱۵ سال سن به جوانترین شروعکننده تاریخ تیم در تمام رقابتها تبدیل شد.
چلسی در یک دیدار جذاب و دیدنی به پیروزی پرگل ۴ بر ۳ مقابل ولوز دست یافت. پس از بردی راحت و سه گله در نیمه اول، به نظر میرسید آبیها میتوانند با تحمیل شکستی سنگین به حریف، ویتور پریرا را با توجه به نتایج ضعیف اخیر، تا مرز اخراج پیش ببرند؛ آندری سانتوس، تایریک جرج، استوائو ویلیان گلزنان چلسی در این نیمه بودند. ولی دست کم گرفتن حریف در نیمه دوم باعث شد قعرنشین جدول لیگ برتر، به لطف اخراج دقایق پایانی لیام دلپ که پس از گذراندن دوران مصدومیت به طور تعویضی وارد زمین شده بود، به بازگشت امیدوار شود. در نهایت با گل چهارم جیمی گیتنز همه چیز برای آبیها ختم به خیر شد، تا آنها در آستانه دربی مقابل تاتنهام هاتسپر، به خواسته خود یعنی صعود به دور بعدی این مسابقات، دست پیدا کنند.
منچسترسیتی با نتیجه ۳ بر یک در خانه سوانزی به پیروزی رسید. گل زودهنگام و غافلگیرکننده گونسالو فرانکو از پشت محوطه جریمه جیمز ترافورد را ناکام گذاشت و سیتیزنها را در شوک فرو برد، اما تیم گواردیولا به لطف شوت جرمی دوکو از سمت چپ محوطه جریمه حساب کار را یک بر یک کرد. نتیجه مساوی تا دقیقه ۷۷ پابرجا ماند، اما سیتی در نهایت به لطف گلهای دیرهنگام عمر مرموش و رایان چرکی به برتری رسید.
تاتنهام هم دیگر حذف شده مسابقات دیشب بود و در خانه نیوکاسل با دو گل شکست خورد. فابیان شار و نیک ولتماده گلزنان نیوکاسل در این دیدار بودند. با پایان مسابقات دیشب چهره ۸ تیم حاضر در یک چهارم نهایی مشخص شد و آرسنال، چلسی، برنتفورد، فولام، کاردیف، منچسترسیتی، نیوکاسل و کریستالپالاس به دور بعد راه یافتند.