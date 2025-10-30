شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از عدم امتیاز دوران کرونا برای برخی از کارکنان علوم آزمایشگاهی شهرستان رفسنجان استان کرمان ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دوران شیوع کرونا کادر درمان و پزشکان با فداکاری و از خودگذشتگی توانستند بیمارانی را که مبتلا به این بیماری هستند را بهبود ببخشند. اما دراین بین برخی از کارکنان علوم آزمایشگاهی در شهرستان رفسنجان استان کرمان از امتیاز دوران کرونا برخوردار نشدند و فقط این امتیاز به یک بیمارستان تعلق می‌گیرد.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی به تشریح این ماجرا پرداخت و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و عرض ادب بعد نزدیک به سه هفته دانشگاه علوم پزشکی شهرستان رفسنجان استان کرمان در مورد نحوه امتیاز کرونا به رشته علوم آزمایشگاهی، تصمیم بر این شده که فقط به یک بیمارستان در این شهر به آزمایشگاه امتیاز کرونا تعلق بگیرد و به کسی که در بیمارستان دیگری در زمان کرونا مشغول به فعالیت بودند امتیاز کرونا تعلق نگیرد مگر کرونا مختص یک مرکز بوده مگر بیماران کرونایی یا مادران کرونایی در بیمارستان‌های دیگر نبودند مگر در نمونه گیری سرپایی یا در برخورد با نمونه‌های عفونی در روند درمان کرونا، مراکز دیگر درگیر نبودند. این در حالی است که این امتیاز کرونا برای قسمت پاتولوژی همان بیمارستان مذکور باید لحاظ شود، که نسبت به بقیه آزمایشگاه‌های مراکز درمانی درگیری کمتری با نمونه عفونی دارد، اما کسانی ک در دیگر بیمارستان‌های این شهرستان در ازمایشگاه مشغول به کار هستند نباید این امتیاز را کسب کنند این چه ظلمی است ک دانشگاه و مسئولین این دانشگاه به بهانه‌های مختلف در حق این رشته انجام می‌دهندبا این تصمیم گیری من و کسانی ک امتیاز کتبی بالایی داشتیم و جزو نفرات اول بودیم به راحتی حذف شده و بقیه با امتیازاتی ک دارند جایگزین شده و به راحتی استخدام میشوند. انصاف نیست مایی ک در زمان کرونا از جانمان گذشتیم درست وقتی که ماسک و الکل هم خیلی کم بود رفتیم سرکار بار‌ها درگیر این بیماری شدیم؛ اما الان اینطوری کارمون بی ارزش شود. تو رو خدا شما جدی پیگیر باشید.

