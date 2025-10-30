باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - این توافق با حضور علیاصغر طهماسبی استاندار گلستان، سعید رسولی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، اعضای هیئت عامل این سازمان و عبدالجلال ایری نماینده غرب گلستان در مجلس شورای اسلامی حاصل شد.
هدف از این اقدام، فعالسازی ظرفیتهای دریایی و توسعه زیرساختهای استان گلستان است.
استاندار گلستان در این نشست با تأکید بر موقعیت راهبردی استان، خواستار تسریع در اجرای طرح و بهرهبرداری از ظرفیتهای مغفولمانده منطقه شد.
ایری نماینده غرب استان در مجلس شورای اسلامی نیز بر لزوم حمایت ملی از این طرح تأکید کرد.