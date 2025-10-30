رئیس جمهور آمریکا، دیدار خود با شی جین پینگ، رهبر چین را «موفقیت بزرگی» توصیف کرد و گفت که در ماه آوریل برای مذاکرات جدید به چین خواهد رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دیدار خصوصی دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده و شی جین پینگ، رئیسجمهور چین پس از حدود یک ساعت و چهل دقیقه بدون انتشار بیانیهای فوری درباره نتایج به پایان رسید.
ترامپ پیش از این ملاقات اشاره کرده بود که «امکان» دستیابی به یک توافق تجاری وجود دارد. شی جین پینگ نیز اعلام کرد آماده است تا به همکاری با ترامپ برای «ساختن بنیانی محکم برای روابط چین و آمریکا و ایجاد فضایی مناسب برای توسعه دو کشور» ادامه دهد.
شی برای یک دیدار دولتی و شرکت در اجلاس اصلی رهبران اپک در کره جنوبی باقی میماند، در حالی که ترامپ عازم واشنگتن شد. با توجه به اینکه این ملاقات در مجاورت فرودگاه بینالمللی بوشان برگزار شد، ترامپ به سرعت سوار هواپیمای ایر فورس وان شد.
ترامپ پس از ملاقات، این گفتوگو را «شگفتانگیز» توصیف کرد و تأکید کرد که «تصمیمات زیادی» گرفته شده است.
وی به خبرنگاران گفت: «مقادیر بسیار زیادی سویا و سایر محصولات کشاورزی بلافاصله خریداری خواهند شد.» او افزود که توافقی حاصل شده که شی برای توقف ورود فنتانیل به ایالات متحده اقدام خواهد کرد و تصریح کرد: «فکر میکنم شاهد اقدامات واقعی خواهید بود.»
ترامپ با درجهبندی صفر تا ده، این ملاقات را «درجه دوازده» ارزیابی کرد و افزود: «میدانید، کل رابطه بسیار بسیار مهم است. فکر میکنم بسیار خوب بود.»
ترامپ در هواپیمای ایر فورس وان به خبرنگاران گفت که در ماه آوریل به چین سفر خواهد کرد.
وی همچنین گفت که شی «زمانی پس از آن» از ایالات متحده دیدار خواهد کرد که ممکن است شامل واشنگتن دیسی یا پالم بیچ در فلوریدا باشد.
علاوه بر این، رئیسجمهور آمریکا گفت که در طول این سفر به دلیل مشغله زیاد نتوانسته با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی دیدار کند، اما ممکن است «بازگردد». او افزود: «فکر میکنم کیم جز من با افراد دیگر(روسای جمهور دیگر آمریکا) میانه خوبی ندارد. اگر غیر از این بود، احتمالاً جنگ درگرفته بود.»
دونالد ترامپ گفت که چین با مدیرعامل انویدیا، جسنن هوانگ، صحبت خواهد کرد و مقامات آمریکایی به عنوان "نوعی داور" در این گفتوگوها حضور خواهند داشت.
ترامپ اظهار داشت که این گفتوگوها شامل تراشه بلکول، که بهترین تراشه این شرکت برای استفاده در هوش مصنوعی است، نخواهد بود. با این حال، او تأیید کرد که ایالات متحده در حال حاضر تراشههای زیادی ارسال میکند، «که برای ما خوب است. »
علاوه بر این، ترامپ گفت که در طول دیدارشان با رئیس جمهور شی جینپینگ، در مورد فروش تراشههای انویدیا به چین صحبت کرده است و ادامه گفتوگوها با این شرکت به پکن بستگی دارد.
ترامپ گفت که او و رئیس جمهور چین، شی جینپینگ، مسئله عناصر خاکی کمیاب را حل و فصل کردهاند و دیگر هیچ مانعی از سوی چین وجود ندارد.
ترامپ به خبرنگاران گفت: «تمام خاکهای کمیاب حل و فصل شده است و این برای جهان است... این یک وضعیت جهانی بود و نه فقط وضعیت ایالات متحده؛ بنابراین ما به تولید خاکهای کمیاب و خرید خاکهای کمیاب و هر چیز دیگری ادامه میدهیم.»
ترامپ گفت: «هیچ مانعی در مورد خاکهای کمیاب وجود ندارد، که امیدوارم برای مدتی از دایره لغات ما حذف شود.» او افزود: «این یک قرارداد یک ساله است که فکر میکنم به طور معمول تمدید خواهد شد.»
دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، گفت واشنگتن و پکن در مورد اوکراین با هم همکاری خواهند کرد.
ترامپ در هواپیمای ایر فورس وان به خبرنگاران گفت: «اوکراین، ما هر دو با هم همکاری خواهیم کرد، ما موافقیم که طرفین درگیر جنگ هستند و گاهی اوقات باید اجازه دهید آنها بجنگند. اما ما با هم در مورد اوکراین همکاری خواهیم کرد.»
منبع: آسوشیتدپرس