اجرای ۴۳ گروه نمایشی در جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان از چهارم تا هشتم آبان جاری در مریوان برگزار می‌شود، در این جشنواره ۴۳ گروه نمایشی از میان بیش از ۲۰۰ اثر ارسالی در بخش‌های مختلف از جمله آزاد، آیینی، سنتی، دگرگونه‌ها و نشتیمان به اجرا درخواهند آمد وگروه‌هایی از تونس و هند نیز در این دوره حضور در کنار هنرمندان ایرانی قرار دارند.

نمایش‌های راه یافته در طول چهار روز، ۱۰۶ بار در مکان‌های مختلف از جمله دریاچه زریبار، پارک شانو، پارک ملت و میدان باوه‌ره‌شی اجرا خواهند شد.

در این دوره از جشنواره علاوه بر مکان‌های اصلی، در تعدادی از مدارس، شهر و روستا‌های اطراف مریوان گروه‌های نمایشی به اجرا خواهند پرداخت.

داور هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان گفت: روند داوری آثار در این دوره بدون هیچ‌گونه جهت‌گیری یا سفارشی و با رویکردی هنری و مستقل، بر اساس کیفیت اجرایی و خلاقیت گروه‌ها، انجام شد.

الیکا عبدالرزاقی شامگاه چهارشنبه درباره روند داوری آثار اظهار کرد: هیچ‌گونه فشار یا سفارش خاصی در داوری‌ها وجود نداشت و ما سه داور با سلیقه‌ها و دیدگاه‌های متفاوت هستیم و تلاش می‌کنیم آثار را از منظر هنری و نمایشی بررسی کنیم.

وی بیان کرد: تئاتر خیابانی، همانند موسیقی اعتراضی، رویکرد‌های گوناگونی دارد و برخی برای سرگرم کردن مردم کار می‌کنند و برخی دیگر به دنبال طرح پرسش و برانگیختن اندیشه‌اند.

این داور هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان ادامه داد: هر دو این رویکرد‌ها ارزشمندند، زیرا در جامعه‌ای که تئاتر هنوز به عنوان «خوراک شب» شناخته نمی‌شود، همین گردهم آمدن مردم برای تماشای نمایش، خود آغاز حرکتی فرهنگی است.

عبدالرزاقی افزود: امسال نمایش‌هایی داشتیم که از لحاظ ایده، فضاسازی و اجرا درخشان بودند و در صورت معرفی به جشنواره تئاتر فجر نیز می‌توانند بدرخشند.

داور هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان بیان کرد: برخی آثار نیز بیشتر مناسب اجرا در سالن بودند تا فضای خیابانی، زیرا نیاز به ارتباط نزدیک‌تر با مخاطب خیابانی را نادیده گرفته بودند.

وی با تاکید بر اهمیت نحوه بیان اعتراض در آثار نمایشی، گفت: استفاده از شعار یا کلیشه در تئاتر همیشه منفی نیست، بلکه اگر درست به کار گرفته شود می‌تواند تأثیرگذار باشد.

عبدالرزاقی اضافه کرد: مشکل زمانی پیش می‌آید که نمایش‌نامه به‌صورت مستقیم و شعاری، پیام خود را به تماشاگر تحمیل و از دریافت آزاد مخاطب جلوگیری کند.

وی ادامه داد: زمانی که مدیران فرهنگی از بدنه هنر نباشند، نمی‌توانند به ارتقای سلیقه عمومی و درک تماشاگران کمک کنند.

عبدالرزاقی یادآور شد: با وجود همه محدودیت‌ها، تئاتر ایران مسیر رو به جلو را ادامه می‌دهد، هرچند آرام و تدریجی.

وی با قدردانی از نسل جوان تئاتر گفت: امروز جوانان خلاق و باسواد وارد صحنه شده‌اند، زمانی تصور می‌کردیم آنها بی‌تجربه‌اند و باید هدایتشان کنیم، اما اکنون زمان آن رسیده است که ما از آنها بیاموزیم و برایشان دست بزنیم.

این داور هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان ادامه داد: تئاتر ایران پویاست و در مسیر رشد قرار دارد و با وجود همه دشواری‌ها و موانع، هنرمندان جوان و خلاق با ایده‌های نو آینده روشنی را برای تئاتر رقم خواهند زد.