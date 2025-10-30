براساس گزارش سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوایی ۱۱ شهر خوزستان آلوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفیت هوا، تا ساعت ۰۸:۰۰ صبح امروز، در شهرهای اهواز (۱۶۷)، خرمشهر (۱۵۹)، شادگان (۱۵۹) و هویزه (۱۶۸) میکروگرم بر متر مکعب ثبت شده است که نشان‌دهنده وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌های سنی است.

همچنین طبق داده‌های سامانه پایش، شاخص کیفیت هوا در شهرهای اندیمشک (۱۳۸)، بهبهان (۱۲۳)، دزفول (۱۱۵)، شوشتر (۱۲۲)، دشت آزادگان (۱۴۴)، ماهشهر (۱۴۸) و ملاثانی (۱۰۳) در محدوده ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد. بر این اساس، افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان توصیه می‌شود از انجام فعالیت‌های سنگین یا طولانی‌مدت در فضای باز خودداری کنند.

در مقابل، وضعیت هوا در شهرهای آبادان، آغاجری، اندیکا، ایذه، باغ‌ملک، شوش، لالی، رامهرمز، مسجدسلیمان، هفتکل و هندیجان در محدوده قابل قبول گزارش شده و دهدز تنها شهری است که هوای پاک دارد.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.‌

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور