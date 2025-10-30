باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
پدافند غیرعامل، شهروندان آگاه + فیلم

شهروندان باید مفاهیم پدافند غیرعامل را در زندگی روزمره خود جدی بگیرند.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیشگیری از تهدید و آسیب در حوزه های مختلف به تدبیر و اتخاذ ساز و کار برای دفاع و مقابله نیاز دارد.

پدافند غیرعامل نه یک انتخاب بلکه ضرورت و مسئولیت جمعی و همگانی است.

 

 

