باشگاه خبرنگاران جوان - ۱۲ هزار و ۴۸۶ نفر در آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی (Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی سال ۱۴۰۴ ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد ۸ هزار و ۱۶۵ نفر زن (حدود ۶۵ درصد) و ۴ هزار و ۳۲۱ نفر مرد (حدود ۳۵ درصد) هستند و در ۶۳ رشته امتحانی و در ۳۴ حوزه امتحانی به رقابت می‌پردازند.

ثبت نام آزمون، ارسال مدارک و دریافت کد رهگیری در این آزمون در سه بازه زمانی ۱۴ تا ۲۱ مرداد، ۲۲ تا ۲۵ شهریور و ۸ مهرماه ۱۴۰۴ انجام شد.

آزمون در شهر‌های اصفهان، اهواز، تبریز، تهران (دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران)، زنجان، مازندران، شیراز، کرمانشاه، کرمان، مشهد، اراک، ارومیه، اردبیل، ایلام، بندرعباس، بوشهر، بیرجند، زاهدان، سمنان، شهرکرد، قزوین، قم، گلستان، گیلان، لرستان، همدان، کردستان، یاسوج و یزد برگزار شده است.

پس از برگزاری آزمون، کلید اولیه از ساعت ۱۸ به بعد روز ۱۱ آبان در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر می‌شود. مهلت ارسال اعتراض به سوالات آزمون (فقط به صورت اینترنتی) از ۱۱ تا ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۴ تعیین شده است.

کلید نهایی آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی (Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی سال ۱۴۰۴ از ساعت ۱۸ به بعد ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۴ منتشر می‌شود.

ظرفیت اولیه پذیرش در آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) و دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور (Oriented-Technology/Research by Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و دندانپزشکی سال ۱۴۰۴ در مجموع یک هزار و ۹۷۳ نفر است که از این تعداد ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) یک هزار و ۶۳۳ نفر، ظرفیت گروه دندانپزشکی ۲۹ نفر و ظرفیت گروه داروسازی ۳۱۱ نفر و ظرفیت گروه پژوهشی / فناوری محور ۲۳۲ نفر است.