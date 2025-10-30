آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی (Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی سال ۱۴۰۴ صبح امروز پنجشنبه ۸ آبان برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ۱۲ هزار و ۴۸۶ نفر در آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی (Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی سال ۱۴۰۴ ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد ۸ هزار و ۱۶۵ نفر زن (حدود ۶۵ درصد) و ۴ هزار و ۳۲۱ نفر مرد (حدود ۳۵ درصد) هستند و در ۶۳ رشته امتحانی و در ۳۴ حوزه امتحانی به رقابت می‌پردازند.

ثبت نام آزمون، ارسال مدارک و دریافت کد رهگیری در این آزمون در سه بازه زمانی ۱۴ تا ۲۱ مرداد، ۲۲ تا ۲۵ شهریور و ۸ مهرماه ۱۴۰۴ انجام شد.

آزمون در شهر‌های اصفهان، اهواز، تبریز، تهران (دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران)، زنجان، مازندران، شیراز، کرمانشاه، کرمان، مشهد، اراک، ارومیه، اردبیل، ایلام، بندرعباس، بوشهر، بیرجند، زاهدان، سمنان، شهرکرد، قزوین، قم، گلستان، گیلان، لرستان، همدان، کردستان، یاسوج و یزد برگزار شده است.

پس از برگزاری آزمون، کلید اولیه از ساعت ۱۸ به بعد روز ۱۱ آبان در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر می‌شود. مهلت ارسال اعتراض به سوالات آزمون (فقط به صورت اینترنتی) از ۱۱ تا ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۴ تعیین شده است.

کلید نهایی آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی (Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی سال ۱۴۰۴ از ساعت ۱۸ به بعد ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۴ منتشر می‌شود.

ظرفیت اولیه پذیرش در آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) و دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور (Oriented-Technology/Research by Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و دندانپزشکی سال ۱۴۰۴ در مجموع یک هزار و ۹۷۳ نفر است که از این تعداد ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) یک هزار و ۶۳۳ نفر، ظرفیت گروه دندانپزشکی ۲۹ نفر و ظرفیت گروه داروسازی ۳۱۱ نفر و ظرفیت گروه پژوهشی / فناوری محور ۲۳۲ نفر است.

برچسب ها: آزمون دکتری تخصصی ، علوم پزشکی
خبرهای مرتبط
ثبت‌نام بیش از ۲۰ هزار داوطلب آزمون دکتری در دو روز
دفترچه ثبت‌نام دکتری منتشر شد/ آغاز نام‌نویسی متقاضیان
شرکت بیش از ۱۲ هزار نفر در آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۹ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
وقتی آن همه سهمیه ای سمی و نورچشمی و سفارشی وسیستم باک سازی و خالص سازی و طرد کردن نخبه ها و خودی پروری و نوحه ای و روضه ای دارید چه نیازی به این امتحانات می باشد؟! ‌
۰
۰
پاسخ دادن
معرفی برترین‌های المپیک فناوری ۲۰۲۵
المپیک فناوری پردیس؛ گامی به سوی توسعه همکاری‌های فناورانه و آینده نوآوری در ایران
المپیک فناوری ۲۰۲۵؛ میدان رقابت مغز‌ها نه بازوها
دیدار وزیر علوم با رئیس‌جمهور اسلواکی و وزیر علوم این کشور در حاشیه کنفرانس عمومی یونسکو
آخرین اخبار
معرفی برترین‌های المپیک فناوری ۲۰۲۵
المپیک فناوری پردیس؛ گامی به سوی توسعه همکاری‌های فناورانه و آینده نوآوری در ایران
المپیک فناوری ۲۰۲۵؛ میدان رقابت مغز‌ها نه بازوها
دیدار وزیر علوم با رئیس‌جمهور اسلواکی و وزیر علوم این کشور در حاشیه کنفرانس عمومی یونسکو
یک پادزهر برای ۱۷ نوع مارگزیدگی ساخته شد
هشدار متخصص مغز و اعصاب درباره تشنج + فیلم
ساده‌ترین روش راه‌اندازی مجدد گوشی اندروید بدون فشار دادن دکمه پاور
چگونه کمبود خواب بر سلامت قلب شما تأثیر می‌گذارد؟  
Nothing از رقیب جدید اندرویدی خود رونمایی کرد
حل یک راز نجومی که می‌تواند تاریخ جهان را بازنویسی کند
اضافه شدن ۵۰۰ دستگاه آمبولانس به ناوگان اورژانس تا پایان سال
کشف عاملی که ممکن است سیستم ایمنی را مختل کند
هیچ دانش‌آموز استثنایی بدون کتاب نیست+ فیلم
چه میزان پیاده روی برای سلامتی مفید است؟
تدوین ۳ کتاب درسی درباره ابعاد مختلف جنگ ۱۲ روزه برای دوره‌های تحصیلی
رقابت ۱۲ هزار نفر در آزمون دکتری تخصصی علوم پزشکی برگزار شد