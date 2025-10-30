باشگاه خبرنگاران جوان - دولت در راستای حمایت از سربازان و دریافت تسهیلات و مشوق ها؛ سامانهای طراحی شد. اما با توجه به تاکید بر مهارت آموزی سربازان وظیفه و طراحی سامانه سرباز ماهربرای نام نویسی سربازان و دریافت تسهیلات و مشوق ها، برخی سربازان وظیفه خبر از اختلال این سامانه و عدم دریافت مشوقها دادند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.
متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام و احترام بنده اعزام یکم آذر ماه میباشم و بنا بر گفتهی مسئولان وظیفه عمومی از سامانهی سرباز ماهر جهت دریافت مشوقهای قبل از اعزام به خدمت سربازی ثبت نام کردم. امتیاز مدرک فنی حرفهای بنده محاسبه شده است، اما امتیاز مدرک تحصیلی دانشگاهی من چند هفته است در انتظار استعلام و بررسی است. چند تن از دوستان بنده که قبلا در ماههای قبل اعزام شدهاند به دلیل عدم استعلام سازمان وظیفه عمومی از وزارت علوم و دانشگاهها و عدم محاسبهی امتیاز، نتواستتد از مشوقهای قبل از سربازی سامانه سرباز ماهر استفاده کنند. الان هم که این مشکل برای بنده ایجاد شده است. با سامانه سخا بخش سرباز ماهر تماس میگیرم، اما همهی کارشناسان این سامانه میگویند اطلاعی ندارند و با وظیفه عمومی در ارتباط باشید و هنگامی که به سازمان وظیفه عمومی مراجعه میکنیم یا تماس میگیریم، اظهار بی اطلاعی کرده و میگویند با سامانهی سخا تماس بگیرید.