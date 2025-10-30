باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در اقدامی غافلگیرکننده دستور ازسرگیری آزمایش تسلیحات هستهای این کشور را پس از ۳۳ سال صادر کرد.
این دستور تنها دقایقی قبل از آغاز دیدار مهم او با شی جین پینگ، رئیسجمهور چین در بوسان کره جنوبی، از طریق پلتفرم تروث سوشال منتشر شد. ترامپ در این پست گفت که به پنتاگون دستور داده «بر مبنای برابر» با دیگر قدرتهای هستهای، زرادخانه هستهای آمریکا را آزمایش کند.
ترامپ در پست خود ادعا کرد: «به دلیل برنامههای آزمایشی دیگر کشورها، به وزارت جنگ دستور دادهم آزمایش تسلیحات هستهای ما را بر مبنای برابر آغاز کند. این فرآیند بلافاصله آغاز خواهد شد.»
وی روسیه را در رده دوم و چین را «در رده سوم با فاصله زیاد» قرار داد، اما افزود چین «ظرف ۵ سال برابر خواهد شد.»
مشخص نیست که ترامپ به آزمایش انفجاری هستهای (تحت نظارت اداره ایمنی هستهای ملی) اشاره دارد یا آزمایش پروازی موشکهای قادر به حمل کلاهک هستهای.
این تصمیم در پی گسترش سریع زرادخانه هستهای چین در سالهای اخیر و همزمان با اعلام موفقیتآمیز بودن آزمایش یک موشک کروز با قابلیت حمل کلاهک هستهای و یک ابر torpedo هستهای توسط روسیه اتخاذ شد. ترامپ چند روز پیش در واکنش به اقدامات روسیه گفته بود ولادیمیر پوتین به جای «آزمایش موشک» باید به فکر پایان جنگ در اوکراین باشد.
بر اساس گزارش ادعایی مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی، زرادخانه هستهای چین از ۳۰۰ کلاهک در سال ۲۰۲۰ به حدود ۶۰۰ کلاهک در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته و پیشبینی میشود تا سال ۲۰۳۰ به بیش از ۱۰۰۰ کلاهک برسد.
آخرین آزمایش هستهای آمریکا به سال ۱۹۹۲ بازمیگردد. این کشور با آزمایش اولین بمب اتمی در نیومکزیکو در سال ۱۹۴۵، عصر هستهای را گشود و سپس با بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی جنگ جهانی دوم را به پایان رساند.
منبع: رویترز