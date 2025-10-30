رئیس‌جمهور آمریکا از طریق شبکه اجتماعی خود دستور ازسرگیری آزمایش تسلیحات هسته‌ای این کشور پس از ۳۳ سال را صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در اقدامی غافلگیرکننده دستور ازسرگیری آزمایش تسلیحات هسته‌ای این کشور را پس از ۳۳ سال صادر کرد.

این دستور تنها دقایقی قبل از آغاز دیدار مهم او با شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین در بوسان کره جنوبی، از طریق پلتفرم تروث سوشال منتشر شد. ترامپ در این پست گفت که به پنتاگون دستور داده «بر مبنای برابر» با دیگر قدرت‌های هسته‌ای، زرادخانه هسته‌ای آمریکا را آزمایش کند.

ترامپ در پست خود ادعا کرد: «به دلیل برنامه‌های آزمایشی دیگر کشورها، به وزارت جنگ دستور داده‌م آزمایش تسلیحات هسته‌ای ما را بر مبنای برابر آغاز کند. این فرآیند بلافاصله آغاز خواهد شد.»

وی روسیه را در رده دوم و چین را «در رده سوم با فاصله زیاد» قرار داد، اما افزود چین «ظرف ۵ سال برابر خواهد شد.»

مشخص نیست که ترامپ به آزمایش انفجاری هسته‌ای (تحت نظارت اداره ایمنی هسته‌ای ملی) اشاره دارد یا آزمایش پروازی موشک‌های قادر به حمل کلاهک هسته‌ای.

این تصمیم در پی گسترش سریع زرادخانه هسته‌ای چین در سال‌های اخیر و همزمان با اعلام موفقیت‌آمیز بودن آزمایش یک موشک کروز با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای و یک ابر torpedo هسته‌ای توسط روسیه اتخاذ شد. ترامپ چند روز پیش در واکنش به اقدامات روسیه گفته بود ولادیمیر پوتین به جای «آزمایش موشک» باید به فکر پایان جنگ در اوکراین باشد.

بر اساس گزارش ادعایی مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی، زرادخانه هسته‌ای چین از ۳۰۰ کلاهک در سال ۲۰۲۰ به حدود ۶۰۰ کلاهک در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ به بیش از ۱۰۰۰ کلاهک برسد.

آخرین آزمایش هسته‌ای آمریکا به سال ۱۹۹۲ بازمی‌گردد. این کشور با آزمایش اولین بمب اتمی در نیومکزیکو در سال ۱۹۴۵، عصر هسته‌ای را گشود و سپس با بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی جنگ جهانی دوم را به پایان رساند.

منبع: رویترز

برچسب ها: آزمایش هسته ای ، دولت آمریکا
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۲
در انتظار بررسی: ۱۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۳ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
ما هم بدویم بریم گروسی رو با اطلاعات امنیتی مون خوشحال کنیم.
۲
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۶ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
بنظر من ایران باید از NPT. خارج شود و به ساخت بمب اتم روی بیاورد این سیاست آمریکاست دقت کنین از زمان بکار اومدن ترامپ از خیلی از سازمانهای حمایت بهداشت جهانی محیط زیست و امثال زیست محیطی زده بیرون از طرف دیگه آزمایش سلاح اتمی رو آزاد حرده بعد ۳۳ سال مطمعن باشین عو کمتر غز یک سال دیگه حتی خیلی کمتر از NPT هم خارج میشه به گوش باشین به هوش باشبن در دام ترامپ و غربیها نیفتین
۳
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۵ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
الهي به امید تو ببینم جهان نابود میشه
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۳ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
جنگ سرد دومی در کار نیست.جنگی که در هفته ها یا ماه های آینده شروع خواهد شد و احتمالا هم به آخر سال نکشیده شروع میشه یک جنگ داغ هسته ای وحشتناک خواهد بود بین تمام کشورهای دارنده سلاح های هسته ای.وقتی دیوانه ای مثل ترامپ بیاد بگه ما برای جنگ هسته‌ای آماده هستیم،ما زیردریایی هسته ای در سواحل روسیه داریم یا من دستور آغاز آزمایش های هسته ای را صادر کردم،یا کره جنوبی می تواند زیر دریایی هسته ای بسازد و موشک تاماهاوک به اوکراین می‌فرسته اونوقت باید منتظر همان جنگی باشید که تو روایت های دینی گفته قبل از ظهور دو سوم مردم دنیا رو به کشتن میده!
۳
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۸ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
خب اگ دوسوم بمیرن ب ظهور دیگ نیازی نیست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۶ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
کاربر۱۳:۳۸من جایی خوندم اخرالزمان جمعیت همین یک سوم باقی میمونه دوسوم براثرجنگ وقحطی وبیماری ازدنیامیرن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۰ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
آمریکا باید دست از خیره سری ورداره و اجازه بده تحولات جهانی بدون خونریزی انجام بشه
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۷ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
به جای اینکه شر رو بخوابونه آتیشش رو بیشتر میکنه
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۹ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
دنیا با کشته شدن سران صهیونیست و لابی صهیونیست مستقر در آمریکا به آرامش خواهد رسید
۲
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۵ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
به جای اینکه دست از فتنه گری وردارن دارن به فتنه گریهاشون دامن میزنن
۲
۶
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۰:۲۶ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
بمب های معمولی فایده نداره جنگ سالیان درازی طول میکشه
یدفعه بمب میاندازه / دیگه هی مذاکره هم لازم نیست بکنه
۳
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۲ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
خب حالا توهم!...درست می گی ولی خارج از کشوری با این حرفا می گیرنت ...بعد باید با چند تا جاسوس خارجی مبادله کنیم
